В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре «водный внедрожник» — аэролодку Alligator («Аллигатор»). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель компании-производителя лодок Вячеслав Кочеев.
Отмечается, что военнослужащие активно используют данный внедорожник в зоне специальной военной операции. Перемещение в труднодоступных местах осуществляется, никаких проблем с этим нет. Максимальная скорость внедорожника составляет от 80 до 140 километров в час, что зависит от комплектации.
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