СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

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США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями. Как стало известно данная операция будет носить название «Страж процветания».
Источник издания сообщает, что план на сегодняшний день находится на ранних этапах и может претерпевать изменения.
Ранее сообщалось, что на севере Йемена начали всеобщую мобилизацию для отправки бойцов в сектор Газа. С начала войны между Израилем и Газой хуситы серьёзно решили взяться за проходящие в Красном море суды, которые связаны с еврейским государством.
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Источник издания сообщает, что план на сегодняшний день находится на ранних этапах и может претерпевать изменения.
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Екатерина Коршунова