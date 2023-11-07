СМИ: в сенате США назвали условие для поддержки запроса на помощь Украине

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Группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Ранее Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина.
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Екатерина Коршунова