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Солдат из КНДР перебежал в Южную Корею

Ренхап: военный КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны
20 августа 2024, 08:59
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Северокорейский военный перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны. Об этом информирует агентство Ренхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военнослужащих.
Отмечается, что солдат КНДР пересек границу в районе уезда Косон провинции Канвондо, который находится на самом восточном краю межкорейской границы, в оперативной зоне 22-й дивизии армии. Согласно информации источника, за военнослужащим наблюдали, после чего взяли под стражу.

Уточняется, что солдаты передали перебежавшего северокорейца соответствующим органам. На сегодняшний день расследуется детали его перехода на Юг.



Ранее северокорейцы, которые сбежали в Южную Корею в течение последних нескольких лет, сообщили, что многие граждане КНДР никогда не получали государственные продовольственные пайки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Трамп сообщил, что Харрис отказалась от участия в дебатах с ним
Трамп: Харрис заявила, что не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября
20 августа 2024, 08:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат на выборах президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что его оппонент от демократов, нынешний вице-президент Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним на телеканале Fox News 4 сентября.
По словам бывшего американского лидера, его данная ситуация не удивила. Трамп отметил, что Харрис «осознает, что ей будет крайне тяжело отстоять ее рекордное изменение позиции по всему, во что она верила».

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.

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Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»
20 августа 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля

Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре «никогда не будет кланяться» президенту России Владимиру Путину, как это якобы делает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом Байден сообщил на национальном съезде Демократической партии США.
Байден отметил, что сам он никогда не кланялся российскому лидеру. Действующий президент Соединенных Штатов пообещал, что также будет поступать его преемница.

Ранее сообщалось, что нынешнего главу США Джо Байдена отстранили от предвыборной гонки в результате переворота. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.

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В Чикаго протестующие пытаются прорваться к съезду демократов
Участники протестов в Чикаго хотят прорваться к месту съезда Демпартии
20 августа 2024, 05:35

Фото: istock/ErikHG_Photography

В Чикаго участники массовой протестной акции пытаются прорваться к месту проведения национального съезда Демократической партии США, сообщает корреспондент РИА Новости.
Протестующие сумели перелезть через первую линию ограждений и оказались лицом к лицу с полицией. Оставшаяся часть демонстрантов продолжает попытки раскачать и повалить металлические конструкции, отделяющие их от площадки съезда. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов, облаченные в защитное снаряжение, вытесняют прорвавшихся демонстрантов. Над местом событий кружит полицейский вертолет, контролирующий ситуацию.

Правоохранительные органы Чикаго оттеснили участников массового протеста, которые прорвались через вторую линию ограждений на месте проведения съезда Демократической партии США. Восстановив металлический забор, полиция снова взяла ситуацию под контроль, передает корреспондент РИА Новости.

Полицейские, облаченные в шлемы и вооруженные резиновыми дубинками и спецсредствами, выстроились вдоль второй линии ограждений, жестко подавляя попытки демонстрантов прорваться. За последние 10 минут несколько наиболее агрессивных участников, включая одного мужчину и как минимум двух девушек, были задержаны.

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Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского его окружением
Лукашенко: Буданов* может послать кого-то для ликвидации Зеленского
20 августа 2024, 04:47

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в будущем окружение Владимира Зеленского может предпринять попытку физического устранения украинского лидера, назвав его предателем украинского народа. Об этом Лукашенко заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Беларусь-1».
«Не исключаю, что Кирилл Буданов*, глава ГУР Минобороны Украины, может послать кого-то для ликвидации Зеленского как предателя. Это вполне возможный сценарий», — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер также предупредил Зеленского о возможной перемене отношения США к Украине после смены власти в Вашингтоне. Лукашенко подчеркнул, что будущие американские руководители могут дистанцироваться от Украины, заявляя, что не имеют отношения к текущим событиям.

Кроме того, Лукашенко выразил сомнение в способности Зеленского адекватно оценивать ситуацию и упрекнул его в приверженности материальным благам, что, по мнению Лукашенко, сделает Зеленского предателем в глазах украинского народа.

Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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#отношения
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#минобороны
#лукашенко
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Лукашенко: украинки на Западе зарабатывают проституцией
Лукашенко: украински вынуждены заниматься проституцией на Западе
20 августа 2024, 03:20

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что украинские женщины на Западе вынуждены заниматься проституцией, а украинские мужчины используются как пушечное мясо.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия».Лукашенко отметил, что большинство украинцев осознают, что они не нужны на Западе и скоро будут вместе с белорусами и русскими. По его словам, около 70% украинцев «ненавидит Зеленского», который кормит их пустыми обещаниями.

«Они (украинские женщины) просто проституцией там (на Западе) зарабатывают. А мужиков будут использовать, как захотят. Вот захотели бросить опять на фронт», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также выразил мнение, что украинские солдаты осознают бесперспективность своего положения и часто прощаются с родственниками перед отправкой на фронт. Он добавил, что украинцы понимают, что их жизни жертвуют впустую, и задался вопросом, почему руководство Украины бросает своих людей на гибель.

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Трамп захотел предложить Илону Маску место в президентском кабинете
Reuters: Трамп предложит Маску место в своей администрации при победе на выборах
20 августа 2024, 02:21

Фото: Сайт Кремля

Дональд Трамп, кандидат в президенты США, предложит миллиардеру Илону Маску место в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на интервью с Трампом.
По информации агентства, Трамп заявил, что готов предложить Маску либо позицию в президентском кабинете, либо роль консультанта, если тот согласится. Прямая цитата из интервью не приводится.

В интервью Трамп также жестко раскритиковал компанию Google, обвиняя её в нарушении антимонопольного законодательства. Он заявил, что компания действует как монополист на рынке интернет-поисковиков и что ей "придется заплатить высокую цену". При этом Трамп воздержался от комментариев относительно возможности принудительного разделения Google.

Ранее Илон Маск выразил поддержку Трампу в президентской гонке, проведя с ним интервью на платформе X. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп официально выдвинут от Республиканской партии, а действующая вице-президент Камала Харрис ещё предстоит получить формальную номинацию от демократов на предстоящей конвенции в Чикаго.

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#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#илон маск
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«Украинцы поймут и к нам придут»: Лукашенко рассказал, когда восстановятся отношения
Лукашенко: отношения с Украиной восстановятся, когда украинцы поймут, что их использовали
20 августа 2024, 01:29

Фото: Сайт Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отношения между Беларусью и Украиной обязательно восстановятся после урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия», сообщает БелТА.
Лукашенко выразил уверенность, что белорусский народ всегда был надежным, и подчеркнул, что Беларусь даже в трудные времена сохраняла свои принципы, сравнивая свою страну с Брестской крепостью. Он также отметил, что конфликт с Украиной неизбежно завершится, и отношения между странами будут возрождены на новой основе.

«Неужели мы не восстановим наши добрые отношения? Восстановим!» — заявил Лукашенко.
По его мнению, восстановление произойдет, когда украинцы осознают, что их просто использовали и бросили. Он выразил уверенность, что украинцы поймут истинное положение дел и вернутся к добрым отношениям с Беларусью.

Президент также подчеркнул, что никто на Западе не ждет украинцев, и что Вашингтон ведет свою политику, поощряя конфликт в Украине.

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Наемники из США подтвердили свое нападение на Курскую область
Американская ЧВК подтвердила участие в нападении на Курскую область
20 августа 2024, 01:17

Фото: istock/Im Yeongsik

Американская частная военная компания Forward Observation Group («Передовая наблюдательная группа») подтвердила свое участие в нападении на Курскую область. Об этом сообщает RT, обнаружившая фотографии наемников в зарубежной социальной сети.
На странице ЧВК был опубликован снимок, на котором трое военных позируют на фоне броневика HMMWV. В центре группы находится Деррик Бейлс, основатель частной военной компании. В геолокации снимка указана Курская область.

Ранее сообщалось о захвате в плен 15 наемников в Курской области. Мирные жители также неоднократно заявляли, что сталкивались с иностранными военными на территории региона. Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки украинская армия потеряла до 1935 человек, а российские силы ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.

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Украина снова просит миллиарды у Запада и Европы
Шмыгаль просит у союзников $38 млрд для Украины в 2025 году
19 августа 2024, 23:11

Фото: сайт НАТО

Украинскому правительству в 2025 году потребуется не менее $38 млрд от зарубежных союзников. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 19 августа.
По мнению украинского премьера, эта сумма является минимальной, чтобы покрыть финансовые нужды страны в следующем году. Таким образом, через мессенджер, Шмыгаль призвал союзников продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.

Ранее Германия заявила, что урезает финансирование на военную помощь Украине. Одновременно глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил запад в замедлении поставок оружия, что мешает ВСУ наносить удары по России.

Несмотря на помощь Запада и Европы, эксперты продолжают фиксировать бедственного положение ВСУ.

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