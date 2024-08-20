Солдат из КНДР перебежал в Южную Корею

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Северокорейский военный перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны. Об этом информирует агентство Ренхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военнослужащих.
Отмечается, что солдат КНДР пересек границу в районе уезда Косон провинции Канвондо, который находится на самом восточном краю межкорейской границы, в оперативной зоне 22-й дивизии армии. Согласно информации источника, за военнослужащим наблюдали, после чего взяли под стражу.
Уточняется, что солдаты передали перебежавшего северокорейца соответствующим органам. На сегодняшний день расследуется детали его перехода на Юг.
Ранее северокорейцы, которые сбежали в Южную Корею в течение последних нескольких лет, сообщили, что многие граждане КНДР никогда не получали государственные продовольственные пайки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что солдаты передали перебежавшего северокорейца соответствующим органам. На сегодняшний день расследуется детали его перехода на Юг.
Ранее северокорейцы, которые сбежали в Южную Корею в течение последних нескольких лет, сообщили, что многие граждане КНДР никогда не получали государственные продовольственные пайки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова