КНДР нанесла удар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо

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Армия КНДР, 5 января, в пятницу с 9.00 за 2 часа произвела более 200 выстрелов береговой артиллерии рядом с южнокорейскими островами Пэннёндо и Ёнпхёндо.
Все снаряды приземлились на северокорейской территории, пишет агентство Рёнхап, ссылаясь на военных Южной Кореи.
На островах Ёнпхёндо объявили эвакуация граждан из-за КНДР.
Напомним, по военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года установили морскую демилитаризованную зона, чтобы предотвратить военные столкновения в районах рядом с NLL в Желтом и Восточном морях.
Артиллерийская стрельба и морские маневры в этой зоне противоречит условиям военного соглашения.
КНДР открывала артобстрел демилитаризованной зоны 6 декабря 2022 года в рядом с уездами Косон и Кымган в провинции Канвондо.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
Кроме того, северокорейский лидер отметил необходимость дальше затачивать меч для защиты мира и безопасности в стране.
Также лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей. Его слова передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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На островах Ёнпхёндо объявили эвакуация граждан из-за КНДР.
Напомним, по военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года установили морскую демилитаризованную зона, чтобы предотвратить военные столкновения в районах рядом с NLL в Желтом и Восточном морях.
КНДР открывала артобстрел демилитаризованной зоны 6 декабря 2022 года в рядом с уездами Косон и Кымган в провинции Канвондо.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
Кроме того, северокорейский лидер отметил необходимость дальше затачивать меч для защиты мира и безопасности в стране.
Также лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей. Его слова передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Мария Фирсова