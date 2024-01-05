Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня Москва рассматривать не будет.
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