Радио1
Главная / Новости / Политика/ Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны

Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны

05 января 2024, 17:20
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, если Украина не начнет мирные переговоры с РФ, тогда страну ожидает полный крах. Он также отметил, что действующая украинская власть является некомпетентной и не может проводить грамотную политику ни в одной из сфер. По словам Соскина, высказывания главкома украинских войск Валерия Залужного о необходимости мобилизации 500 тысяч человек загонят Украину в еще больший тупик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня Москва рассматривать не будет.

Читайте также:

Песков рассказал, что Путин готов к переговорам с Украиной при одном условии

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на пленных ВСУ
#москва
#сергей лавров
#украина
#власть
#мид рф
#всу
#путин
#песков
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД ФРГ: утверждение о том, что Израиль осуществляет геноцид в Газе, неверно
05 января 2024, 17:34

Фото: iStock/e-crow

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа. Об этом Фишер сообщил в ходе пресс-конференции кабмина, комментируя иск ЮАР.
Фишер отметил, что действия Израиля «не попадают под действие конвенции». Примечательно, что ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за происходящего в Газе.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Читайте также:

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч

Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху

Вашингтон разрабатывает план на случай тотальной войны на Ближнем Востоке
#суд
#армия
#план
#министр
#оон
#юар
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegraph: Самоуверенность Зеленского усилила раскол с Залужным
05 января 2024, 17:09

Американский журналист Саймон Шустер заявил, что раскол с главкомом ВСУ Валерием Залужным усилила самоуверенность президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — пишет он в своей публикации для Telegraph.

Шустер отметил, что Валерия Залужного рассматривали в качестве возможного политического оппонента Зеленскому. По словам главкома, президенту не обязательно разбираться в военном деле — так же, как в строительстве мостов или медицине.

Читайте также:

Депутата Рады Безуглую отозвали с должности из-за критики Залужного

В Крыму заявили, что Зеленский попадёт на полуостров только в наручниках

«Страна»: От любимой фабрики Зеленского по производству одежды остались руины
#военные
#зеленский
#всу
#валерий залужный
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутата Рады Безуглую отозвали с должности из-за критики Залужного
05 января 2024, 16:11

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко заявил, что комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Рады принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Об этом сообщает «Мы Украина».
Украинский парламентарий Алексей Кучеренко в ноябре прошлого года подал обращение к руководству Верховной Рады с предложением отстранить от занимаемой должности Марьяну Безуглую за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — цитирует телеканал слова Ивченко.

Читайте также:

Депутат Рады Безуглая возмутилась внешним видом и постами помощницы Залужного

Депутат Рады Безуглая заметила дорогую ручку на фото с Залужным

Депутат Рады Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
#депутат
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на пленных ВСУ
05 января 2024, 16:04

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данные о пленных Кадыров передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который ранее приехал в Грозный. По информации источника, об этом предложении глава Чечни сообщил во время построения силовых подразделений республики в Грозном.

Кадыров подчеркнул, что «если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

Читайте также:

Кадыров сообщил, что в Чечне появился новый город Ойсхар

В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным
#санкции
#данные
#город
#кадыров
#мариуполь
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Welt: Украине придётся смириться с потерей территорий
05 января 2024, 15:47

Фото: iStock/Liukov

Журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что Украине придется смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.
«Возвращение всех потерянных территорий, я считаю, было бы невозможным», — сказал он в эфире телеканала Welt.

Обозреватель добавил, что такой план изначально был обречён на провал, так как у ВСУ для его осуществления не было ни оружия, ни военных, ни возможности в целом.

«Сейчас Украине нужно мобилизовать 500 тысяч солдат. Откуда они придут?», — задался вопросом Шварцкопф.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» в Чёрном море — Минобороны

В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ

RS: Украину ждёт крах без финансовой помощи Америки
#сво
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ
Telegraph: Британия спишет два военных корабля из-за недостатка моряков
05 января 2024, 14:57

Фото: iStock/Dikuch

Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Об этом пишет Telegraph.
По информации издания, у ВМС Британии наблюдаются самые худшие среди трех подразделений показатели по набору служащих. Поясняется, что будут списаны корабли HMS Argyll и HMS Westminster, который ранее отремонтировали.

Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.

Ранее сообщалось, что предназначенная для противостоянии РФ в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.

Читайте также:

В Британии обеспокоены неожиданной внутренней угрозой

СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

Британия намерена направить два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье
#сша
#военные
#лодка
#море
#рф
#великобритания
#корабль
#флот
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Избирательный штаб Путина получил подписи из 19 российских регионов
05 января 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего президента Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах из 19 российских регионов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря штаба Александра Суворова. Сбор подписей продолжается. Ещё 69 регионов должны отправить собранные подписи.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря. Первая партия документов прибыла в штаб 30 декабря, их доставили волонтеры из Подмосковья.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО. Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.

Читайте также:

Путин подписал указ о российском гражданстве для иностранцев-контрактников

Путин изменил порядок исполнения обязательств перед кредиторами-иностранцами

Владимир Путин изменил порядок взаимодействия с иностранными кредиторами
#владимир путин
#выборы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
Депутат Тэнасэ: Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
05 января 2024, 13:25

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство обороны Румынии засекретило от депутатов военную помощь Украине.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на румынского депутата парламента Дана Тэнасэ.

«Запрашиваемая информация является секретной и, в соответствии с положениями Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес, она не подлежит свободному доступу граждан», — процитировал Тэнасэ ответ на соответствующий запрос.

Читайте также:

Евросоюз ввёл для Румынии и Болгарии режим «частичного Шенгена»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на точность прогнозов Путина

Истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму
#мид
#режим
#информация
#новости
#нато
#евросоюз
#румыния
#украина
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
Константинов заявил, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
05 января 2024, 13:12

Фото: iStock/Yingko

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что возможности украинского лидера заключаются только в том, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому». Он также отметил, что прошлый год начинался с таких же угроз, однако они ни к чему не привели.

Константинов дополнил, что киевский режим способен лишь исключительно на создание кровавых терактов против мирных граждан.

Напомним, в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы ВСУ на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.

Читайте также:

Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному

Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии

«Военное дело»: В Киеве поражен подземный бункер, погиб заместитель Залужного
#дело
#президент
#интервью
#режим
#владимир зеленский
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф