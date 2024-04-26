Совбез РБ: Группировка войск Запада у границ России и Белоруссии достигла пика

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии в последнее время, стала самой масштабной за последние 20 лет. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Павел Муравейко.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Запад своими постоянными выпадами в адрес России и Белоруссии ведут дело к открытому конфликту, однако Москва и Минск делают всё возможное и даже невозможное, чтобы сохранить стабильность. Муравейко также обратил внимание, что, кроме привычных уже санкций и закрытия границ, у государственных рубежей России и Белоруссии выстраиваются заборы и к ним перебрасываются войска, помимо пограничной охраны.
В числе стратегических факторов сдерживания западной агрессии первый заместитель секретаря Совбеза Белоруссии назвал размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия, а также активное перевооружение белорусской армии и поступление в неё новейших образцов российского оружия.
Читайте также:
Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам
Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
Белоруссия готова применить весь арсенал ядерного оружия
Александр Бойцов