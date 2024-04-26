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Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам

Белоруссия прописала возможность оказания помощи союзникам в военной доктрине
26 апреля 2024, 06:04
Фото: istock / Derek Brumby

Фото: istock / Derek Brumby

Белоруссия сможет оказывать союзникам военную помощь в случае агрессии против них. Об этом сказано в военной доктрине, которую в среду утвердило Всебелорусское народное собрание. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», — указано в доктрине.
Применение Военной силы Белоруссии будет происходить по согласованию с общим командованием региональной группировки войск РФ и Белоруссии. Помимо этого, концепция предусматривает использование военной силы для защиты союзников по ОДКБ, а также в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств.



Ранее были названы возможные последствия атаки дронов на Минск. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#страны
#рф
Китай предостерег США от пересечения красных линий
Ван И: Штаты не должны вмешиваться в дела КНР, не стоит пересекать красные линии
26 апреля 2024, 05:50

Фото: istock / TheaDesign

Соединенным Штатам не нужно вмешиваться во внутренние дела КНР и пересекать «красные линии». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Центральное телевидение КНР.
«Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать «красные линии» Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР», — заявил Ван И
Блинкен прибыл в Китай с рабочим визитом 24 апреля. Госсекретарь Штатов посетил Шанхай, где провел встречу с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Политик пробудет в стране до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что в США обвинили Китай в отсутствии нейтральности по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#телевидение
#министр
#развитие
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России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена
Австрия отказала дипмиссии России в участии в церемонии в Маутхаузене
26 апреля 2024, 04:47

Фото: istock / Teka77

Посольство РФ в Австрии получило отказ в участии в памятной церемонии в честь освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен. Об этом информирует Телеграм-канал дипмиссии.
Помимо России, отказ в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря также получили делегации Белоруссии.

В посольстве назвали верхом цинизма заявленную готовность комитета приветствовать на мероприятии бывших узников, их родственников или организации жертв из РФ.

«В свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического или хотя бы визового порядка издевательский дух подобного рода «приглашений» совершенно очевиден», —сказано в тексте сообщения.
Церемония должна состояться 5 мая. В лагере были замучены более 32 тысяч гражданских Советского союза и военнопленных лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудник австрийского посольства в Москве объявлен персоной нон-грата. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#церемония
#посольство
#рф
#австрия
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Трамп введет санкции против стран-членов БРИКС, уходящих от доллара
Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран
26 апреля 2024, 03:57

Фото: Сайт Кремля

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций в отношении стран, отказывающихся использовать американский доллар в своей внешней торговле. Об этом пишет Bloomberg.
«Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы», – указано в материале.
Стоит отметить, что санкции планируют вводить против государств-членов БРИКС, активно увеличивающих использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации.

До этого сообщалось, что секретная служба США начала планировать охрану Трампа в случае его ареста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#доллар
#санкции
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#тарифы
#дональд трамп
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В МИД прокомментировали заявления Польши насчет размещения ядерного оружия США
Рябков: заявления Польши о размещении ядерного оружия США — провокация
26 апреля 2024, 03:00

Фото: Сайт Кремля

Заявления Варшавы по поводу размещения ядерного оружия являются провокацией, такой шаг может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передают РИА Новости.
«Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО», — заявил Рябков.
Дипломат предупредил, что в случае такого шага со стороны властей Польши вероятен «дальнейший виток напряженности».

Ранее сообщалось, что украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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#польша
#ядерное оружие
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Джонсон: США планировали атаковать КНР после нанесения поражения России
25 апреля 2024, 22:08

Фото: iStock/rarrarorro

Штаты собирались атаковать Китай после того, как нанесут поражение России.
Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как рассказал Джонсон, американские власти считали, что смогут быстро расправиться с Москвой. При этом сам экс-аналитик выразил сомнения относительно такого развития событий.

По мнению Джонсона, проигрыш Украины неизбежен, а решение о завершении конфликта будет принимать именно Россия. Он также допустил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу.

Ранее в Китае заявили, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не решит проблем, с которыми сталкивается весь мир.

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#сша
#китай
#россия
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Пушилин уволил замруководителя своей администрации
Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя своей администрации
25 апреля 2024, 21:53

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона. Глава Республики подписал соответствующий документ.
Отмечается, что указ вступил в силу с момента его подписания.

При этом не указывается, по какой причине было принято такое решение.

Также ранее сообщалось, что Пушилин уволил главу администрации Мариуполя Олега Моргуна. В этом случае причина также не была озвучена. Политика сменил Константин Иващенко.

Ранее в этот день стало известно, что российские войска подняли триколор над населённым пунктом Соловьёво в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. В настоящее время официальное подтверждение этой информации от Минобороны РФ не поступало.

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#увольнение
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Путин пообещал рассмотреть возможность пересмотра правил приёма на госслужбу
25 апреля 2024, 21:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приёма на государственную службу.
В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент бизнес-школы союза Евгения Шохина задала вопрос Путину о возможности пересмотра правил приёма на госслужбу и в правоохранительные органы для граждан, один из родителей которых имеет судимость.

Глава государства подчеркнул, что данный вопрос касается ведомственных правил, связанных с кадровой политикой. В данном случае всё зависит от конкретных ситуаций.

При этом Путин пообещал затронуть этот вопрос в беседе с коллегами.

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#правила
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Шойгу прибыл в Астану для участия в совещании ШОС
25 апреля 2024, 21:14

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что глава Минобороны прибыл в Астану, где в пятницу состоится Совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе этого мероприятия будут затронуты темы международной и региональной безопасности и дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в рамках ШОС.

Кроме того, Шойгу проведёт несколько встреч с главами министерств обороны государств-членов ШОС. Встречи пройдут на «полях» совещания.

Ранее министр обороны анонсировал создание на базе ведомства научно-производственного центра беспилотников и роботов.

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#казахстан
#совещание
#минобороны рф
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Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией
Гармонин: Россия никак не будет участвовать в швейцарском саммите по Украине
25 апреля 2024, 20:00

Фото: iStock/ffikretow

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что конференция по миру на Украине в Швейцарии, которая состоится в июне, превратится в шумную, но пустую пиар-акцию, так как РФ не будет принимать в ней участие. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, Россия не видит смысла участвовать в мирных мероприятиях на Украине, которые базируются на мирной формуле украинского лидера Владимира Зеленского, состоящей из ультиматумов по отношению к Москве без какого-либо учета реальности. Гармонин отметил, что без участия России любые разговоры об урегулировании украинского конфликта лишены каких-либо перспектив.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.

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