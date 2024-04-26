Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам

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Белоруссия сможет оказывать союзникам военную помощь в случае агрессии против них. Об этом сказано в военной доктрине, которую в среду утвердило Всебелорусское народное собрание. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», — указано в доктрине.Применение Военной силы Белоруссии будет происходить по согласованию с общим командованием региональной группировки войск РФ и Белоруссии. Помимо этого, концепция предусматривает использование военной силы для защиты союзников по ОДКБ, а также в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств.
Ранее были названы возможные последствия атаки дронов на Минск. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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