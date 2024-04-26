Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что конференция по миру на Украине в Швейцарии, которая состоится в июне, превратится в шумную, но пустую пиар-акцию, так как РФ не будет принимать в ней участие. Об этом сообщает РИА Новости.