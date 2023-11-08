Совет Федерации одобрил ряд поправок в закон о выборах президента РФ

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
На заседании в среду, 8 ноября, Совет Федерации одобрил внесение некоторых поправок в закон о выборах президента в РФ. Предварительно поправки были поддержаны конституционным комитетом Совфеда, а также комитетами-соисполнителями.
Он также сообщил о введении запрета на фото- и видеосъемку на территории избирательных участков, расположенных в воинских частях. Кроме того, законом устанавливаются правила открытия и использования счетов избирательных комиссий, регулируются вопросы оплаты труда членам избиркомов. Уточняются правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом.
Читайте также:
Совфед одобрил закон об изменении порядка проведения выборов при военном положении
Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Жители Подмосковья смогут принять участие в общероссийской тренировке системы ДЭГ
Александр Бойцов