Совфед может озвучить дату проведения выборов президента в декабре

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Совет Федерации 13 декабря может озвучить дату проведения выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее издание «Коммерсант» сообщила о том, что в Кремле рассматриваются варианты состава инициативной группы, которая займётся выдвижением Владимира Путина в президенты. Предварительно отмечалось, что на следующие президентские выборы нынешний глава государства пойдёт как самовыдвиженец. Песков отметил, что окончательного решения, касаемо этого, принято ещё не было.
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Анастасия Чинкова