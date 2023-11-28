«СПБ Биржа» сообщила о подаче заявления о банкротстве злоумышленниками

На сайте биржи сообщается о намерении «СПБ Биржи» обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с заявлением о банкротстве, которое, по утверждениям, было подано от ее имени. Предполагается, что биржа планирует инициировать проверку на предмет подделки документов и неправомерной подачи заявления о банкротстве, завили на официальном сайте биржи.