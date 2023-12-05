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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в качестве условий продолжения переговоров об обеспечении помощи Киеву требует от Белого дома подробных ответов в отношении стратегии по Украине. Об этом Джонсон сообщил журналистам.
Джонсон отметил, что задал вопросы советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану относительно того, как Вашингтон собирается обеспечивать надлежащий контроль за расходованием средств. Также спикер палаты представителей конгресса США поинтересовался в чем заключается конечная цель США в Украине.
По словам Джонсона, в скором времени Салливан встретится с членами палаты представителей, где даст ответы на вышеперечисленные вопросы.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от «процента отката».
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По словам Джонсона, в скором времени Салливан встретится с членами палаты представителей, где даст ответы на вышеперечисленные вопросы.
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Екатерина Коршунова