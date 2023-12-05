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Обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что лидеры США и Великобритании намеренно пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной.
Марсетич считает, что украинский конфликт мог быть завершен всего через несколько месяцев после его начала, однако американские и британские власти делали все, чтобы этого не случилось. Обозреватель отметил, что основная цель Запада заключалась в ослаблении России.
Он подчеркнул, что Украина стала лишь расходным материалом в руках западных «союзников». Марсетич заключил, что украинцы заплатили крайне высокую цену за участие в игре Запада.
Ранее немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в социальной сети X, что НАТО и Евросоюз начнут распадаться после победы РФ в украинском конфликте.
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Он подчеркнул, что Украина стала лишь расходным материалом в руках западных «союзников». Марсетич заключил, что украинцы заплатили крайне высокую цену за участие в игре Запада.
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Екатерина Коршунова