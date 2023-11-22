Спикер парламента Армении Симонян не планирует ехать на заседание ОДКБ

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Спикер парламента Армении Ален Симонян сказал журналистам, что не будет присутствовать на заседании Организации договора о коллективной безопасности в декабре.
«В нынешней ситуации моё участие неуместно», — заявил Ален Симонян, передает РИА Новости.По его словам, он уже сообщил о своём решении коллегам. По мнению Симоняна, ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией, подчеркнув, что отношения страны с организацией не заморожены, и Ереван не принимал решение о выходе из организации.
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Мария Фирсова