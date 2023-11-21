Эрдоган посоветовал Армении сотрудничать с соседями ради безопасности

Фото: istock / Wirestock
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями. Такое заявление он сделал в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров, сообщают РИА Новости.
Как считает Эрдоган, государства Запада не понимают, что с конфликта в Нагорном Карабахе в регионе началась новая эпоха.
«Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб», — заявил Эрдоган.
Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о «самороспуске» непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Читайте также:
Владимир Зеленский полностью исключил достижение мира с Россией «любой ценой»
Орбан: Венгры не хотят танцевать под дудку Брюсселя
Алина Юрчак