Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, так как у Москвы есть ядерное вооружение. Накануне также стало известно о победе Трампа на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Политолог и президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценил шансы экс-президента на новых американских выборах соотношением 55/45 в его пользу. Подробнее о предстоящей гонке эксперт рассказал в эфире «Радио 1».