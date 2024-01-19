Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду

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В Грузии потребовали извинений от президента Украины Владимира Зеленского и главы Молдавии Майи Санду за слова о пытках в тюрьме бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, с таким заявлением выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью для «Первого канала».
«Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом», — прокомментировал ситуацию Папуашвили.
В завершении он заявил, что Грузия ждёт извинений от глав Молдавии и Украины.
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Евгения Парфентьева