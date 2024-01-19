Радио1
Главная / Новости / Политика/ Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду

Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду

19 января 2024, 10:46
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

В Грузии потребовали извинений от президента Украины Владимира Зеленского и главы Молдавии Майи Санду за слова о пытках в тюрьме бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, с таким заявлением выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью для «Первого канала».
«Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом», — прокомментировал ситуацию Папуашвили.

В завершении он заявил, что Грузия ждёт извинений от глав Молдавии и Украины.


Напомним, ранее условия, в который содержится Саакашвили в грузинской тюрьме проверил Европейский комитет против пыток. В результате, эксперты не нарушили никаких нарушений в содержании заключённого или свидетельств о произведённых над ним пыток.

Читайте также:

Экс-президент Грузии Саакашвили: НАТО готовится отправить войска на Украину

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба Саакашвили

Депутат Рады Железняк сообщил о призыве парламента к президенту Грузии помиловать Саакашвили
#грузия
#украина
#молдова
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представитель хуситов сделал заявление о России и Китае
Представитель хуситов: судам России и КНР в Красном море ничего не угрожает
19 января 2024, 11:28

Фото: istock / Mltz

Йеменские шиитские повстанцы-хуситы стремятся к прекращению кровопролития и установлению справедливого мира. Они пообещали свободный проход судам России и Китая в Красном море, поскольку их целями являются корабли, связанные с Израилем. Об этом заявил член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями».

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — заявил аль-Бухейти.
Представитель хуситов также отметил, что они готовы к прямому столкновению с Соединенными Штатами и Великобританией. Они считают этот сценарий «лучшим решением». Аль-Бухейти добавил, что бомбардировки западных стран способствуют сплочению народа.

Ранее Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

КНДР провела испытания подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23»

Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду

«Надо быть готовыми»: В НАТО рассказали, когда начнётся война с Россией
#россия
#безопасность
#море
#китай
#страны
#сценарий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пирожок ни с чем»: политолог Минченко оценил главный соперников Трампа на выборах
Политолог Минченко оценила шансы Дональда Трампа на предстоящих выборах
19 января 2024, 11:05

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, так как у Москвы есть ядерное вооружение. Накануне также стало известно о победе Трампа на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Политолог и президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценил шансы экс-президента на новых американских выборах соотношением 55/45 в его пользу. Подробнее о предстоящей гонке эксперт рассказал в эфире «Радио 1».
Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, на них действующий глава государства Джо Байден и бывший президент США Дональд Трамп поборются за свои вторые сроки. Их оппонентами выступают Роберт Ф. Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон. За пост кандидата в президенты от Республиканской партии с Трампом также будут бороться бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли и 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис. Последнего Минченко охарактеризовал как «пирожок ни с чем», отметив, что он «чистый лоббист и представитель истеблишмента».
«Десантис – это пирожок ни с чем. Это человек, который отличился на посту губернатора Флориды тем, что включился в повестку культурной войны, за что ему плюсик. Он отменил в детских садах преподавание темы ЛГБТ, трансгендеров и так далее, устроил крутое шоу с перевозкой нелегальных мигрантов в демократические штаты. Но при этом у Десантиса репутация коррумпированного политика, который работает на истеблишмент, на крупный бизнес. У него большая проблема с эмпатией, с общением с избирателями, он их не очень любит, в отличии от Трампа, который балдеет от этого», — сказал политолог.
Союзники США обеспокоены возвращением Трампа на пост президента
Союзники США обеспокоены возвращением Трампа на пост президента
Ники Хейли эксперты называют хорошим кандидатом в вице-президенты, не более. Однако Евгений Минченко напомнил, что Дональд Трамп считает её предательницей, поэтому этот пост для неё остаётся под вопросом.
«Он [Трамп] её в свое время назначил представительницей в ООН, и она не считала себя обязанной, она достаточно резко его критиковала. Сейчас её линия по Украине сильно расходится с тем, что говорит Трамп, она легла под республиканский истеблишмент, и, конечно, Трамп не захочет повторять ошибку. В прошлый раз он был вынужден сделать своим вице-президентом Майка Пенса, который его терпеть не мог. И, как считает Трамп, Пенс его предал, когда возник вопрос о передаче власти, и он должен был подписать вопрос о передаче президентства Байдену. А учитывая, что Трампу 78 лет стукнет перед выборами, идея, что с ним что-то лучится и Ники Хейли станет президентом на оставшийся срок – так себе», — заметил Минченко.
Читайте также:

Байден заявил, что не придал значения победе Трампа в Айове

Обозреватель Шлепченко призвал не смотреть на Трампа через «розовые очки»

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз
#выборы
#сша
#дональд трамп
#политолог
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Сюй Полин призвал Россию и Китай не формировать военный союз
Эксперт Сюй Полин: КНР и РФ не должны стремиться к формированию военного союза
19 января 2024, 10:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и Китай не должны создавать военный союз, поскольку это приведёт к обострению глобальной конфронтации и повышению риска начала новых военных конфликтов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
По его словам, страны не должны стремиться к созданию военного союза, поскольку таково основное требование независимой внешней политики мирного сосуществования Китая.

Сюй Полин подчеркнул, что, по его мнению, возможное создание союза не сулит никаких положительных исходов.

Так, Полин приводит в пример НАТО, который изначально создавался как организация, обеспечивающая региональную безопасность. Однако сейчас видно, что альянс, наоборот, стал источником глобальных конфликтов, а также защитником западных идеологий и ценностей.

Читайте также:

Лавров: отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории

«Удар для Киева»: Китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским

Сенатор Цеков: Зеленский оскорбил руководство Китая
#китай
#россия
#сотрудничество
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поляки пригласили Илона Маска посетить тюрьму
Илону Маску предложили навестить в тюрьме экс-министра МВД Польши Каминьского
19 января 2024, 10:31

Фото: iStock/FOTOKITA

Американскому предпринимателю Илону Маску предложили посетить тюрьму, в рамках поездки на конференцию по антисемитизму, об этом бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек написал в социальной сети X.
Напомним, ранее стало известно, что Илона Маска пригласили на конференцию по борьбе с антисемитизмом. На ней предприниматель должен выступить с ведущим собственного политического шоу Беном Шапиро.

«Уважаемый Илон Маск, от имени «Свободных поляков» сразу после визита в Освенцим мы приглашаем Вас посетить тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся польские депутаты парламента», — писал на своей странице Чарнек.

Он напомнил, впервые с прошлого века в польской тюрьме находятся политические заключённые. По словам Чарнека, весь мир должен узнать, как только что пришедшее к власти польской правительство начало нарушать законы.

Напомним, с приходом во главу страны нового правительства в заключении оказались бывшие депутаты Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик.

Читайте также:

Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине

Маск назвал дело о смерти американского блогера Лиры на Украине ужасным

Илон Маск: Молодёжь США приносится в жертву из-за помощи Украине
#правительство
#депутаты
#илон маск
#тюрьма
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Великобритании обеспокоены, что Путин объявит им «рыбную войну»
DM: Британия лишится фиш-энд-чипс из-за запрета РФ ловить рыбу в Баренцевом море
19 января 2024, 10:23

Фото: iStock/ffikretow

Великобритания может лишиться национального блюда фиш-энд-чипс, в случае возможного запрета от России на вылов рыбы в Баренцевом море. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что британские суда в больших количествах вылавливают пикшу и треску в российских территориальных водах. Всего за прошлый год в Баренцевом море Британией было выловлено более 566 тысяч тонн трески.

Именно эта рыба используется для приготовления национального блюда, поэтому из-за решения российских властей жители Великобритании могут лишиться этого блюда.

Власти Британии признали, что такое возможное решение со стороны России является прямым ответом на санкции, введённые Лондоном. При этом, в стране обеспокоены, что Россия может начать использовать военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда.

Авторы статьи написали, что «Владимир Путин объявил Британии рыбную войну».

Читайте также:

Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море

В США рыбак выловил огромную рыбу и побил 72-летний мировой рекорд

Спасатели рассказали подмосковным рыбакам о правилах безопасности при подлёдном лове
#великобритания
#россия
#рыба
#политика
#рыбаки
#море
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Надо быть готовыми»: В НАТО рассказали, когда начнётся война с Россией
Глава военного комитета НАТО призвал готовиться в войне с РФ в ближайшие 20 лет
19 января 2024, 09:45

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие 20 лет, с таким заявлением выступил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, его цитирует The Telegraph.
«Мы должны понимать, что наше мирное существование, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему», — продекламировал Бауэр.

По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему, которая будет обучать будущих военнослужащих, вне зависимости от того, произойдёт конфликт или нет.

Бауэр отметил, что планировать надо все возможные варианты, ведь никому не известно, что произойдёт в ближайшие 20 лет.

Читайте также:

Бауэр: Новые оборонные планы НАТО разработали на случай столкновения с РФ

ABC: НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны

«Набрали в рот воды»: Лавров рассказал о безнаказанных зверствах киевского режима
#нато
#война
#россия
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КНДР провела испытания подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23»
19 января 2024, 08:05

Фото: istockphoto/DedMityay

Военное руководство Северной Кореи протестировало систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23». Это стало своеобразным ответом КНДР на совместные учения, проводимыми США, Южной Кореей и Японией.
По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), американский атомный авианосец Carl Vinson, крейсер Princeton, вооружённый многофункциональной боевой системой Aegis в сопровождении кораблей отрядов Сил самообороны Японии и судов Военно-морского флота Южной Кореи с 15 января проводили совместные военно-морские манёвры в окрестностях острова Чеджу.

В качестве реакции на эти провокационные действия и ответных мер Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провёл в акватории Восточного (Японского) моря внеплановое испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая в настоящее время находится в стадии разработки.

В материале ЦТАК также подчёркивается, что ядерная ответная готовность КНДР, в том числе и на море, постоянно совершенствуется и страна всегда готова дать отпор различным враждебным действиям, предпринимаемым США и их сателлитами.

Читайте также:

Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею в конституции как врага номер один

КНДР запустила очередную ракету в сторону Японского моря

Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж
#сша
#море
#разработки
#кндр
#ядерное оружие
#учения
#япония
#испытания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Athlon Avia: Киев наплевательски относится к производству беспилотников
19 января 2024, 07:20

Фото: iStock/NatureNow

Украинское правительство наплевательски относится к производству дронов, с таким заявлением выступил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью для Radio NV.
«Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — прокомментировал ситуацию Вьюнник.

Глава организации объяснил, что украинское правительство не понимает, что ему может понадобиться в будущем, и очень странно формулирует свои требования к компании. Именно по этой причине производитель не может выполнять свою работу качественно — не хватает времени и возможности для структурированной координации действий.

Читайте также:

МО Франции: Информация о присутствии в Харькове наёмников – манипуляция России

Минобороны РФ: В зоне спецоперации работают 82 российских журналиста

Администрация Ленобласти прокомментировала ситуацию со сбитым дроном ВСУ
#правительство
#украина
#беспилотник
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана
19 января 2024, 06:49

iStock/YayaErnst

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился информацией о добрых отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе интервью с журналистом Шоном Хэннити на телеканале Fox, политик также выразил высокую оценку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, называя его «очень уважаемым и умным парнем».

Трамп отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным и Си, подчеркнув важность поддержания дружественных связей с лидерами стран, обладающих ядерным оружием. Он также вспомнил, что Виктор Орбан в свое время предлагал пригласить его обратно.

«Умный парень, блестящий парень, очень уважаемый», — отметил Трамп, характеризуя премьер-министра Венгрии.
Читайте также:

Конгресс США принял временную резолюцию по предотвращению шатдауна

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Байден заявил, что не придал значения победе Трампа в Айове
#сша
#отношения
#интервью
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф