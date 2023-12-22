Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны Нато, в частности Америка, могут отправить своих военнослужащих на Украину. Об этом он рассказал в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, сообщает «Лента.ру».
«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на Юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — заявил бывший глава Грузии, ссылаясь на неназванные источники.Политик, находящийся под арестом, отметил, что доказательством подобного исхода служит поведение американского лидера Джо Байдена в ходе одного из визитов в Польшу в феврале. Он отметил, что если водруженные силы НАТО вступят в конфликт, то он завершится в ближайшее время.
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