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Депутаты молдавского парламента рассматривают возможность признать голод 1946-1947 годов геноцидом по примеру так называемого «голодомора» на Украине. По разным оценкам в послевоенные годы от голода в Молдавии умерло от 70 до 200 тысяч человек.
О такой инициативе рассказал в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. По его словам, дискуссия на эту тему ведётся, и многие депутаты считают, что недостаточно только иметь осуждающую декларацию и чтить эти трагические события. Парламентарий не исключил, что власти республики поддержат инициативу признать голод геноцидом.
В ноябре 2023 года посольство РФ в США подвергло резкой критике американские власти за попытки провести параллели между «голодомором» и военной спецоперацией России на Украине. Дипломаты напомнили, что масштабная нехватка пищи, вызванная в том числе неурожаем, создала гуманитарную катастрофу во всем СССР в начале 1930-х. В посольстве назвали эти события общей трагедией для многих народов Советского Союза.
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Александр Бойцов