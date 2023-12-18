Spotify официально прекратил работу в России

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Единственная организация, являвшаяся юридическим лицом музыкального стримингового сервиса Spotify в России, завершила свою работу после девяти лет с момента основания, передает ТАСС.
Данные из Единого госреестра юридических лиц свидетельствуют о ликвидации компании с 14 декабря. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спотифай» было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года.
Заявление о ликвидации сервиса было подано 6 февраля 2023 года. Сам шведский музыкальный сервис прекратил свою работу в России 11 апреля 2022 года.
Ранее было объявлено о намерении Spotify уволить 17% своего персонала из-за повышения затрат и «сильного замедления экономического роста». Глава компании Даниель Эк выразил признательность коллегам за преданность делу и отметил сложность принятого решения, назвав масштаб урезания персонала впечатляющим для многих.
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Заявление о ликвидации сервиса было подано 6 февраля 2023 года. Сам шведский музыкальный сервис прекратил свою работу в России 11 апреля 2022 года.
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Артем Кузьмин