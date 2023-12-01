Катя Лель назвала общей российской победой попадание ее песни в топ Spotify

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
Певица Катя Лель считает общей российской победой факт попадания ее песни «Мой мармеладный» в топ популярных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, песня «Мой мармеладный» была выпущена около двадцати лет назад, а на прошлой неделе она вошла в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Сама певица ранее назвала это «вселенской фантастикой». А также Лель связала такой успех композиции с «высшими силами» и заявила, что тот факт, что песня завирусилась в Сети именно на русском, а не на каком-либо другом языке мира, неслучаен.
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