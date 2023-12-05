Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана

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США передали России новое предложение по обмену осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, а также журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по аналогичному обвинению. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«В последние недели мы представили РФ новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отклонено», –– заявил Миллер в ходе брифинга 5 декабря.
Руководитель пресс-службы добавил, что Вашингтон продолжает считать своим первоочередным приоритетом вызволение всех граждан США, находящихся в местах заключения за рубежом.
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