США намерены «защищать» права человека в Армении

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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено реализовать программу по продвижению прав человека в Армении
Целью проекта является борьба за «основополагающие свободы» и укреплять нормативно-правовую базу страны.
На эти цели планируется потратить $10 млн.
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На эти цели планируется потратить $10 млн.
«Миссия USAID в Армении разрабатывает программу с предварительным названием «Продвижение прав человека в Армении», цель которой — продвижение прав человека и основополагающих свобод в Армении посредством предотвращения и реагирования на нарушения прав человека, а также укрепления защиты прав», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева