США обвинили в сокрытии данных об оружии для Израиля

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Соединенные Штаты Америки намеренно скрывают сведения о видах и количестве вооружений, передаваемом Израилю, чтобы не связывать их применение с огромными жертвами среди мирного населения сектора Газа. Об этом пишет Intercept, ссылаясь на источники и опрошенных экспертов.
«Преднамеренный недостаток прозрачности относительно того, какие вооружения США поставляют Израилю на ежедневной основе связан с политикой администрации принижать степень использования Израилем этих вооружений», — цитирует Intercept слова научного сотрудника Института ответственного госуправления Квинси Уильяма Хартунга.Помимо этого, имеющий боевой опыт в регионе генерал Морской пехоты США в отставке рассказал, что администрация Штатов не хочет публиковать информацию о том, какие средства применяет Армия обороны Израиля при боевых действий в городах, так как их использование ведет к жертвам среди мирных людей. Кроме количества, Пентагон скрывает информацию о конкретных вооружениях, поставляемых Израилю.
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Алина Юрчак