США объявили своего фаворита на пост генерального секретаря НАТО

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США поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим и общественным связям Джон Кирби, передает РИА Новости.
Ранее, 23 октября 2023 года, Рютте выразил готовность возглавить военный альянс. Более 20 членов НАТО, включая президента США Джо Байдена, выразили свою поддержку его кандидатуры.
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Александр Климов