США одобрили продажу комплексов Javelin непризнанному Косову

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Соединённые Штаты одобрили передачу администрации самопровозглашённой республики Косово противоракетных комплексов Javelin на сумму в 75 млн долларов. Об этом сообщило ов Javelin на общую сумму $75 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, в функции которого входит контроль за поставками другим странам военной техники и оружия по межправительственным контрактам
По информации ведомства, Госдепартамент принципиально одобрил поставку Приштине 246 ракет Javelin, а также 24 облегчённых прицельно-пусковых установок для их запуска.
Ранее стало известно о том, что Вашингтон направит 33 военных Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО. По информации Newsweek, военнослужащие пробудут в Косово в течение 9 месяцев.
Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. В рамках этого проекта должен быть создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепления критической инфраструктуры и органов власти непризнанного Косова. По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, цель этой программы заключается в установлении контроля над киберпространством.
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Артем Путинцев