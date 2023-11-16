США пытаются подставить Зеленского, переложив на него вину за подрыв «Северных потоков»

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ЦРУ пытаются переложить вину за подрыв «Северных потоков» на украинские власти, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Они (США) предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого. Заявление о причастности этого полковника (украинского полковника Романа Червинского, названного «координатором» атаки на газопроводы) не доказывает ничего», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Эксперт убежден, что террористический акт на газопроводе спланировали и совершили американские власти, поскольку президент США Джозеф Байден когда-то угрожал России подрывом провода, если ВС РФ войдут на территорию Украины.
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