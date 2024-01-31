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США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что рассматривается широкий набор опций, который обсуждается с партнёрами в Палестине и правительстве США.
Ранее издание Axios писало, что американский госсекретарь Энтони Блинкен поручил подчинённым оценить все возможные варианты для признания Палестины независимым государством со стороны США и международного сообщества.
Кроме того, агентство Reuters сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на месячное перемирие и обмен военнопленными.
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Анастасия Чинкова