Генсек ООН Гутерриш рассказал, кто должен управлять сектором Газа

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Палестинская национальная администрация должна взять Газу под своё управление, а задача Израиля – начать переговоры о концепции сосуществования двух государств. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эфире телеканала CNN.
Однако Гутерриш отметил, что палестинскому руководству будет крайне трудно взять под свой контроль сектор Газа, пока на его территории находится израильская армия. Но генсек ООН заявил, что есть одна страна, которая способна решить эти трудности – это США, которые обладают особым потенциалом и ответственностью.
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Анастасия Чинкова