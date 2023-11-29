Стало известно, чем для Молдавии обернётся вступление в Евросоюз

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Молдавия потеряет нейтральный статус, если вступит в Евросоюз. Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер запрещённой на территории страны партии «Шор», против вхождения страны в состав ЕС Илан Шор.
По его словам, для Молдавии важно сохранить закреплённый в конституции нейтралитет, который позволяет сотрудничать как со странами Востока, так и с Западом, исходя из национальных интересов. А в случае вступления в Евросоюз, на страну будет наложен ряд ограничений, исходя из политики Союза.
Шор убеждён, что Молдавия не должна принимать условия и ограждать себя рамками, которые навязаны извне.
Молдавский политик заявил, что страна самостоятельно может построить свободу, суверенитет и благосостояние, а не зависеть от чужих обещаний, которые никогда не будут выполнены.
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Шор убеждён, что Молдавия не должна принимать условия и ограждать себя рамками, которые навязаны извне.
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Анастасия Чинкова