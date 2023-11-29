Захарова заявила, что РФ ответит Молдавии на присоединение к санкциям ЕС

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Россия ответит Молдавии на решение присоединиться к антироссийским санкциям, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», - прокомментировала ситуацию Захарова.Ранее Захарова уже высказывалась насчёт присоединения бывшей Советской Республики к санкциям Евросоюза против России. Тогда она заявила, что Запад всеми силами старается расшатать российско-молдавские отношения, которые итак находятся в весьма плачевном состоянии из-за недружественных высказываний молдавских властей в сторону РФ.
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