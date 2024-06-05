Стало известно, когда Белоруссия станет полноправным членом ШОС

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Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите организации, который состоится в июле. Об этом сообщил генсек ШОС Чжан Мин в ходе XIX-го заседания экспертного форума организации в Ташкенте.
Отмечается, что саммит ШОС пройдёт в Астане в июле. На нём будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС. Это станет «историческим прорывом», – отметил Чжан Мин.
Генсек ШОС подчеркнул, что за более чем два десятилетия существования организация превратилась из регионального механизма встреч лидеров государств в крупную международную организацию.
В настоящее время в экспертном форуме ШОС принимают участие свыше 40 представителей национально-исследовательских центров из десяти государств.
Напомним, что ШОС была основана в 2001 году совместными усилиями Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия, Иран и Пакистан.
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Генсек ШОС подчеркнул, что за более чем два десятилетия существования организация превратилась из регионального механизма встреч лидеров государств в крупную международную организацию.
В настоящее время в экспертном форуме ШОС принимают участие свыше 40 представителей национально-исследовательских центров из десяти государств.
Напомним, что ШОС была основана в 2001 году совместными усилиями Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия, Иран и Пакистан.
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Анастасия Чинкова