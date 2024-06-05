Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стало известно, когда Белоруссия станет полноправным членом ШОС

Стало известно, когда Белоруссия станет полноправным членом ШОС

Генсек ШОС Чжан Мин: Белоруссия станет членом ШОС в июле
05 июня 2024, 14:36
Фото: iStockAliaksandr Bukatsich

Фото: iStockAliaksandr Bukatsich

Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите организации, который состоится в июле. Об этом сообщил генсек ШОС Чжан Мин в ходе XIX-го заседания экспертного форума организации в Ташкенте.
Отмечается, что саммит ШОС пройдёт в Астане в июле. На нём будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС. Это станет «историческим прорывом», – отметил Чжан Мин.

Генсек ШОС подчеркнул, что за более чем два десятилетия существования организация превратилась из регионального механизма встреч лидеров государств в крупную международную организацию.



В настоящее время в экспертном форуме ШОС принимают участие свыше 40 представителей национально-исследовательских центров из десяти государств.

Напомним, что ШОС была основана в 2001 году совместными усилиями Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия, Иран и Пакистан.

Читайте также:

Путин и Лукашенко обсудили по телефону саммит ШОС в Казахстане

Путин рассказал, как относится к вступлению Белоруссии в ШОС

Токаев раскритиковал работу ШОС за 20 лет
#белоруссия
#саммит
#шос
России есть чем ответить Нидерландам на поставку F-16 Украине
Полковник Безруков допустил ответный удар РФ по производству чипов в Нидерландах
05 июня 2024, 15:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия в ответ на поставки Амстердамом истребителей F-16 на Украину и разрешение бить ими по российским территориям может нанести удар по производству чипов в Нидерландах. Так считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике России, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков.
«В Голландии есть место, за которое можно всех держать. Это то место, где производят литографы. Единственное в мире для всего чипового хозяйства. И крыша там очень слабая», — цитирует Царьград Безрукова.

Речь идёт о производстве компании ASML, которая занимается сборкой литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Без микроэлектроники невозможно создание современных видов вооружений. Ввиду этого Безруков считает такую цель «очень даже законной».

3 июня стало известно, что Нидерланды дадут Киеву официальное разрешение использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов «по военным целям» на территории России.

Читайте также:

На Западе встревожились ответом России на удары ВСУ иностранным оружием

Немедленные удары: Украина получила разрешение США атаковать РФ вглубь территории

Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов
#сша
#украина
#компании
#крыша
#нидерланды
#сво
#всу
#рф
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Крапивник призвал РФ не играть по правилам Запада
05 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

Военный эксперт Станислав Крапивник заявил, что Россия, продолжая экономическое сотрудничество с Западом и тем самым «играя по его правилам», совершает ошибку.
Так он прокомментировал, в частности, экспорт русского титана в страны НАТО.

«Западные люди практичные. Если они нацелены на что-то, то будут идти к этому холодно и планомерно. Урон себе при этом они будут всячески стараться минимизировать. Если мы будем играть по правилам Запада — проиграем. Потому что сами эти законы, условия заточены под то, чтобы именно мы проиграли. Мы не можем давать им то, что они от нас просят», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» специалист.

А военкор Игорь Жданов отметил особую нужду Германии в донбасском литии. Как передаёт RT его слова, страна готова вкладывать огромные деньги в конфликт на Украине для того, чтобы иметь возможность приобретать ценный для неё ресурс как можно дешевле.

Ранее сообщалось, что в результате совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудники ФСБ и органы военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе ДНР схрон, который был заготовлен украинскими полицейскими в 2014 году.

Читайте также:

Стартовали крупнейшие морские учения НАТО Baltops

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом

В ДНР выявлен схрон с заготовленным Украиной в 2014 году оружием
#деньги
#конфликт
#экспорт
#страны
#нато
#днр
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы ОПК по своим направлениям
05 июня 2024, 15:10

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ Алексей Дюмин по-прежнему будут курировать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса. Каждый будет заниматься своим направлением. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Продолжают курировать, каждый по своему направлению, это очень объемная тема, очень объемная тема, поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами», — пояснил Песков.

Накануне на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать деятельность в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Президент отметил необходимость наличия независимого координатора для эффективной работы в данной области и назначил на эту роль секретаря Совета безопасности.

Читайте также:

Песков: со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа

«Дача Путина» и удар по иностранным инструкторам: о чем рассказал Песков журналистам

Песков: Москва и Пекин заинтересованы в продолжении энергетического диалога
#москва
#сша
#сергей шойгу
#дача
#владимир путин
#президент
#песков
#опк
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров заявил, что действия России на Украине находят понимание у лидера Конго
05 июня 2024, 15:07

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо с пониманием относится к действиям российских войск на Украине. Республика по данному вопросу занимает взвешенную позицию. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что российская сторона ценит эту позицию.
«Наши действия находят понимание у президента Сассу-Нгессо. Он выступает за справедливое урегулирование с учетом, как мы подчеркиваем всегда, сложившихся реалий», – сказал Лавров.

Россия начала спецоперацию в Донбассе после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву о помощи в противостоянии агрессии со стороны киевского режима по отношению к мирным гражданам.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал, что мирное население подвергается геноциду со стороны киевской власти в течение восьми лет.

Читайте также:

Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским регионам
#россия
#мид
#мид рф
#сергей лавров
#украина
#война
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа
05 июня 2024, 14:53

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков отметил, что Китай является очень крупным и мощным суверенным государством. Он добавил, что экономика КНР составляет крупнейшую экономику мира, с которой даже Вашингтон вряд ли может себе позволить так обращаться.

Песков заключил, что не все американское руководство это осознает, однако со временем ситуация изменится.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес Китая дорого обойдется Украине

На Украине заявили о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае

Посол РФ в КНР Моргулов: США готовят для Тайваня украинский сценарий
#сша
#экономика
#китай
#сценарий
#депутат
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На ПМЭФ раскрыли происхождение родоначальников семьи Путина
На ПМЭФ представили фамильное древо Путина
05 июня 2024, 14:10

Фото: сайт Кремля

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили фамильное древо президента России Владимира Путина. Родословная была показана на стенде Дома семейных традиций «Кристиан».

Представитель компании, занимающейся проведением генеалогической экспертизы, рассказал, что исследование заказал троюродный брат президента Александр. На проведение экспертизы, в среднем, уходит от 10 до 12 месяцев. По её итогам выяснилось, что род Путина произошёл из Тверской области, а его предки были из крестьянского сословия.

На представленных кадрах видно, что фамильное древо охватывает 12 поколений семьи Путина.

Читайте также:

Песков рассказал об алтайской резиденции Путина

РАН предложила Путину возглавить новый попечительский совет академии

«Дача Путина» и удар по иностранным инструкторам: о чем рассказал Песков журналистам
#владимир путин
#семья
#пмэф
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Телеведущая Ким получила мандат депутата Госдумы РФ
Глава ЦИК Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Ким
05 июня 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы восьмого созыва телеведущей Марине Ким. Об этом информирует ТАСС.
Памфилова вручила депутатский мандат Ким в здании Центризбиркома РФ. Телеведущая поблагодарила всех и сообщила, что сделает «все возможное и невозможное» для оправдания доверия избирателей.

Напомним, кандидатуру Ким на пост депутата нижней палаты российского парламента выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду».

Ранее сообщалось, что полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака прекращены досрочно в связи с его назначением на пост врио главы Республики Алтай. Возглавить регион Турчаку предложил глава российского государства Владимир Путин.

Читайте также:

Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо

В Петербурге начинает работу Международный экономический форум

В Совфеде досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Турчака
#россия
#владимир путин
#пост
#партия
#регион
#рф
#госдума
#депутат
#цик
#элла памфилова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку
05 июня 2024, 13:43

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку. Об этом сообщил секретариат главы государства.
Отмечается, что в среду Моди провёл встречу с президентом Индии Драупади Мурму, после чего подал в отставку вместе с кабмином.

Глава государства приняла отставку Моди, но попросила его и кабмин продолжать работу до вступления в должность нового правительства.

Напомним, что по результатам прошедших в Индии выборов партия Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» получила 240 мест в парламенте, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства большинства в 272 голоса.

Одновременно с этим возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» одержал победу на выборах, а значит может сформировать новое правительство, которое, скорее всего, будет коалиционным.

Читайте также:

Избирком Индии подтвердил победу «Национального демократического альянса» Моди

Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Зеленский хочет, чтобы Индия сыграла одну из ведущих ролей на саммите по Украине
#индия
#премьер-министр
#политика
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Грузии заявил о готовности предоставить доказательства угроз от еврокомиссара
Премьер Грузии Кобахидзе готов предоставить доказательства угроз еврокомиссара
05 июня 2024, 13:03

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства угроз со стороны одного из еврокомиссаров.
Он подчеркнул, что из Евросоюза поступали различные угрозы в адрес грузинских политиков, в том числе и повторением судьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Кобахидзе подчеркнул, что будет готов предоставить информацию и доказательства, если какой-либо из стран это понадобится для следствия.

Напомним, что 23 мая Кобахидзе рассказал, что в ходе телефонного разговора с одним из еврокомиссаров он начал угрожать грузинскому премьеру таким же покушением, какое было совершено в отношении его коллеги из Словакии.

После этого еврокомиссар по расширению Оливер Вархели заявил, что данная тема действительно обсуждалась при разговоре, однако заявление было не угрозой, а саму фразу якобы вырвали из контекста.

Читайте также:

«Судьба Фицо»: Еврокомиссар объяснил угрозы премьеру Грузии

США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах
#грузия
#премьер-министр
#евросоюз
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф