Путин и Лукашенко обсудили по телефону саммит ШОС в Казахстане

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко о будущем июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».
Отмечается, что на саммите будет решен вопрос о предоставлении Белоруссии статуса государства – члена ШОС.
Путин признателен за гостеприимство и теплый прием в ходе своего визита в Минск 24 мая. Обе стороны подчеркнули, что итоги диалога на высшем уровне придали импульс для дальнейшего развития отношений сотрудничества и стратегического партнерства Белоруссии с Россией, которые являются многоплановыми. Контакты стран продолжатся на разных уровнях.
Недавно в Белоруссии начались совместные с РФ учения ВВС и войск ПВО. Они направлены на решение задач по прикрытию военных и государственных объектов от ударов с воздуха.
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Путин признателен за гостеприимство и теплый прием в ходе своего визита в Минск 24 мая. Обе стороны подчеркнули, что итоги диалога на высшем уровне придали импульс для дальнейшего развития отношений сотрудничества и стратегического партнерства Белоруссии с Россией, которые являются многоплановыми. Контакты стран продолжатся на разных уровнях.
Недавно в Белоруссии начались совместные с РФ учения ВВС и войск ПВО. Они направлены на решение задач по прикрытию военных и государственных объектов от ударов с воздуха.
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Никита Кротов