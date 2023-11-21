Стало известно о переподчинении всех флотов и Каспийской флотилии

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о переподчинении всех флотов и Каспийской флотилии главкому Военно-морского флота.
«Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами», - сказал Шойгу в рамках коллегии Минобороны.
По его словам, благодаря этому можно будет эффективно использовать единые подходы к планированию применения и подготовке группировок ВМФ в нынешних условиях.
Сейчас Северный флот находится в статусе военного округа, остальные - в составе военных округов.
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