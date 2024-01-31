Столтенберг назвал четыре страны, которые смогут ослабить США

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Россия, Китай, Иран и КНДР могут объединиться, чтобы ослабить Соединённые Штаты Америки, с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в США.
«Сегодня наши ценности злонамеренно атакуют внешние силы, которые пытаются их подорвать. Они угрожают нашему свободному миру, открыто оспаривают американское влияние. Они пытаются изменить глобальные правила, которые обеспечивают нашу общую безопасность. Мы живем в опасные времена», — прокомментировал ситуацию Столтенберг.
При этом, по словам генсека Россия, Китай, Иран и КНДР сейчас объединяются, чтобы оспорить былое влияние Соединённых Штатов и установить новый миропорядок. По его мнению, эти страны также намерены обрушить финансовую системы, основанную на господстве доллара.
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Евгения Парфентьева