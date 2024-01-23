«Усиливаем фланги»: В НАТО объяснили наращивание присутствия у границ с РФ

Фото: Официальный сайт НАТО
НАТО наращивает присутствие у границ с Россией, якобы, для предотвращения конфликта, с таким заявлением во время брифинга в Брюсселе выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«После начала полномасштабного вторжения на Украину почти два года назад в феврале 2022 года, для НАТО стали очевидны две задачи: первая – это поддержка Украины. Другая цель – не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — прокомментировал ситуацию Столтенберг.
Он отметил, что в настоящий момент Североатлантический альянс занимается усилением восточного фланга, активно инвестирует в оборону, а также проводит учения.
Читайте также:
Столтенберг: Украинский конфликт становится войной на истощение
«Не стоит недооценивать Россию»: В НАТО признали успехи российской армии в зоне СВО
«Предъяви претензии к Колизею»: В Крыму отреагировали на указ Зеленского о территориях РФ
Евгения Парфентьева