В НАТО раскрыли страшные последствия победы России в конфликте

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Победа России в украинском конфликте станет трагедией для Киева, а также сделает НАТО уязвимым. Так считает генсек альянса Йенс Столтенберг, об этом он рассказал в рамках пресс-конференции в Берлине.
«Победа РФ на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО. Это сделает НАТО уязвимой», - заявил Столтенберг.
Он призвал страны НАТО продолжать поддерживать Украину, чтобы придать ей сил на поле боя, а также за столом переговоров. По его словам, именно поддержка Украины приведет к скорейшему разрешению конфликта с Россией.
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