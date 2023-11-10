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Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку «обещали». Об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом.
Генсек НАТО также отметил, что продолжать оказывать военную помощь Киеву необходимо исходя из собственных интересов Североатлантического альянса.
Напомним, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ продемонстрировали всему миру неэффективность вооружений США и стран-участниц НАТО. Таким образом, эксперт выразил уверенность в том, что неправильное использование западной техники украинскими военными продемонстрировало уязвимость США.
Ранее попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич заявил РИА Новости, что бригады украинских войск, где служат много призванных по мобилизации, не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их мятежа.
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Напомним, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ продемонстрировали всему миру неэффективность вооружений США и стран-участниц НАТО. Таким образом, эксперт выразил уверенность в том, что неправильное использование западной техники украинскими военными продемонстрировало уязвимость США.
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Екатерина Коршунова