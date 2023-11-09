Столтенберг после решения Словакии призвал НАТО продолжить помощь Киеву

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом Венгрии Каталин Новак заявил о решении Словакии остановить помощь Украине и призвал все страны Североатлантического альянса поддерживать Киев и дальше. Об этом пишет РИА Новости.
«Я не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине», — цитирует агентство слова Столтенберга.
Генсек также выразил уверенность, что поддержка Украины продолжится, так как это в интересах всех стран НАТО.
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