Столтенберг после решения Словакии призвал НАТО продолжить помощь Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом Венгрии Каталин Новак заявил о решении Словакии остановить помощь Украине и призвал все страны Североатлантического альянса поддерживать Киев и дальше. Об этом пишет РИА Новости.