Страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ

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В 2023 году страны Евросоюза приобрели российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 6,1 миллиарда евро (более 6,6 миллиарда долларов), пишет Telegraph.
Газета Telegraph также сообщила об увеличении числа грузовых судов, транспортирующих СПГ из России в Европу, несмотря на заявления о планах отказаться от использования российского топлива.
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Артем Кузьмин