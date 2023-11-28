Страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ

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Главы МИД стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе признали провал украинского контрнаступления. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что участники заседания единогласно пришли к выводу то том, что не стоит ставить какие-то конкретные цели и надеяться на контрнаступление ВСУ.
По его словам, с момента его начала ситуация в зоне спецоперации для Украины не изменилась в лучшую сторону. Сийярто оценил результаты наступления как «значительно ниже ожидавшихся».
В завершении беседы с журналистами венгерский министр подчеркнул, что происходящие на украинской стороне события не оправдывают ожиданий союзников.
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По его словам, с момента его начала ситуация в зоне спецоперации для Украины не изменилась в лучшую сторону. Сийярто оценил результаты наступления как «значительно ниже ожидавшихся».
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Анастасия Чинкова