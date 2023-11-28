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Если бы Украина подписала мирный договор с Россией ещё в апреле 2022 года, сотни тысяч солдат украинской армии были бы живы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.
Мединский добавил, что Зеленский не сам принял такое решение, о чём ранее уже говорил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Украинскому президенту в этом «помог» действующий в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и иные «советники».
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Анастасия Чинкова