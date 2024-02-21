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Страны-участники G20 расходятся во мнениях о конфликтах на Украине и в Израиле

Bloomberg: В рядах G20 имеется раскол во мнениях по поводу Украины и Израиля
21 февраля 2024, 00:33
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Участники встречи G20 в Бразилии расходятся во мнениях относительно конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом 20 февраля сообщает американское агентство Bloomberg.
Например, Бразилия и ЮАР выразили желание включить позицию о геноциде Израиля в секторе Газа в совместное заявление — в то время как
другие страны, включая Германию и США, возражают против подобной формулировки.

Некоторые члены G20 убеждены, что на встрече страны-участницы вообще не должны упоминать геополитические конфликты. Так, Бразилия, как хозяин саммита 2024 года, который должен пройти в Рио-де-Жанейро, изучает способы не поднимать вопросы вооруженных конфликтов, чтобы они не затмили другие темы.


Источник Bloomberg отмечает, что игнорирование тематики украинского и ближневосточного кризисов может преуменьшить значимость мероприятия.

Сама Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте последнего. Пока официально делегацию РФ на саммите в Рио-де-Жанейро должен возглавить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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#g20
#бразилия
#украина
#израиль
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Пентагон: Без помощи США Украине самой придется решать, какие города она удержит
20 февраля 2024, 23:19

Фото: iStock/marc_chesneau

Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», — сказала она на очередном брифинге.

Сингх призвала представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов для продолжения военных поставок Киеву.

Также она прокомментировала взятие российскими войсками Авдеевки. По её словам, это надлежит рассматривать как стратегический отвод украинских войск для сохранения артиллерии и боеприпасов.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, заявила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также сказала, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#украина
#сша
#помощь
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США анонсировали новые санкции из-за смерти Навального*
Белый дом: 23 февраля США введут санкции против России из-за смерти Навального*
20 февраля 2024, 20:51

Фото: iStock/designer491

США введут крупный пакет антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального*. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что по указу президента США Джо Байдена 23 февраля будут объявлены новые санкции, которые нацелены на наложение ответственности на Россию за то, что произошло с Навальным*.

Также Кирби добавил, что второй причиной для введения ограничений продолжает оставаться конфликт на Украине.

При этом подробности нового пакета санкций не раскрываются, поскольку такова политика США, которые никогда не раскрывают содержания санкций до их принятия.

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#сша
#россия
#санкции
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Настало время России — Путин
Путин: сегодня настало время России
20 февраля 2024, 20:42

Фото: iStock/macky_ch

В настоящее время Россия испытывает изменения в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, страна становится уверенной в себе, и сейчас настало ее время. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Это время России», — заявил глава государства.

Он отметил, что постоянно ездит по стране и видит все, что там происходит, несмотря на то, что все встречи заранее готовятся административными службами.

По его словам, даже в заранее подготовленных встречах россияне говорят то, что думают. Они высказывают свои пожелания на ближайшее будущее и предлагают свои идеи.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.

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#форум
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#дефицит
#россияне
#путин
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Путин раскрыл тему предстоящего федерального собрания
Путин: в послании федеральному собранию будут поставлены задачи на шесть лет
20 февраля 2024, 20:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках послания Федеральному собранию поставит задачи на ближайшие шесть лет. Об этом он рассказал на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Сейчас для меня было бы очень важно послушать вас в связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному собранию, но это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения», - сказал глава государства.

Он уточнил, что в соответствии внутриполитическим календарем задачи будут поставлены на ближайшие шесть лет. Путин отметил, что ждет сильных идет для развития России на ближайшую перспективу.

В 2024 году обращение Владимира Путина Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием запланировано на 29 февраля.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.

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#аси
#путин
#рф
#послание
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Шойгу заявил, что Запад не провёл ни одной успешной военной операции
20 февраля 2024, 20:22

Фото: сайт Кремля

Западные страны не смогли провести ни одной успешной военной операции ни в одной стране мира. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Министр подчеркнул, что западные страны проводили военные операции в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Однако ни одна из них не увенчалась успехом.

Шойгу также напомнил, что по решению президента Путина была оказана помощь сирийскому правительству. Тогда территория, подконтрольная властям составляла порядка 17%, но после оказания помощи со стороны России она увеличилась до более чем 90%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели встречу в Кремле. Они затронули важные военно-стратегические вопросы, определяющие будущее России в мире.

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#сергей шойгу
#владимир путин
#конфликт
#россия
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Депутат Картаполов заявил о переброшенных силах НАТО к границам РФ
20 февраля 2024, 20:02

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к границам России переброшены значительные силы НАТО.
«Запад продолжает снабжать Украину современными системами вооружения: высокомобильными системами залпового огня, дальнобойными ракетными комплексами. Выросла активность блока НАТО. К нашим границам переброшены значительные силы США и их союзников», — пояснил в беседе с NEWS.ru Картаполов.

Ранее сообщалось, что в странах Североатлантического альянса (НАТО) нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав. Уточнялось, что такие опасения не являются непосредственной угрозой, однако вероятность такого сценария воспринимается в альянсе чрезвычайно серьезно.

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#сша
#военные
#нато
#запад
#рф
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Политолог Лидовской: Тейлор Свифт не поможет Байдену переизбраться в США
20 февраля 2024, 19:43

Фото: РИА Новости/Стрингер

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской выразил уверенность в том, что американская популярная исполнительница Тейлор Свифт не поможет нынешнему президенту США Джо Байдену переизбраться на новый срок.
«Администрация Байдена пытается приобрести дополнительную популярность на фоне падающих рейтингов, его команда расходует деньги на военные конфликты по всему миру на фоне миграционного кризиса. Чтобы не говорить об этих проблемах, не сосредотачиваться на дебатах с республиканцами, они отвлекают людей темой, за кого же проголосует Тейлор Свифт», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Лидовской.

Ранее президент США Джо Байден из-за ситуации в Авдеевке призвал конгрессменов в срочном порядке принять законопроект о новой военной помощи Украине.

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#сша
#президент
#администрация
#джо
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Шойгу раскрыл планы России по размещению ядерного оружия в космосе
Шойгу: Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе
20 февраля 2024, 19:15

Фото: Сайт Кремля

Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил глава министерства обороны Сергей Шойгу.
«Во-первых, этого нет, проектов таких - ядерного оружия в космосе. Во-вторых, Соединенные Штаты знают, что этого нет», — сказал глава оборонного ведомства, его слова приводит ТАСС.
Президент России Владимир Путин на встрече с Шойгу выразил недоумение, что на Западе появляются данные о таких планах. Власти РФ, по его словам, «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.

Напомним, встреча российского лидера Владимира Путина и главы Министерства обороны Сергея Шойгу состоялась в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что информация об исходе собрания будет раскрыта позднее. Ожидается, что результаты этой встречи будут влиять на геополитическую ситуацию и военную стратегию страны, но пока что они остаются в секрете, ожидая своего момента для публичного раскрытия.

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#владимир путин
#сергей шойгу
#ядерное оружие
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Политолог Светов: Вряд ли Запад сменит Зеленского в ближайшее время
20 февраля 2024, 19:15

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что, хотя на Западе вынашивались идеи о смещении президента Украины Владимира Украины со своего поста, однако в ближайшее время такого не предвидеться из-за смещения Валерия Залужного с занимаемой должности.
Он пояснил, что именно он являлся самым основным претендентом на роль нового главы украинского государств.

«Вряд ли крупные политики Запада стали бы подписывать с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения о гарантиях безопасности. Какой в этом смысл, если они завтра его поменяют? Вряд ли это случится в ближайшее время», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А депутат Госдумы Андрей Луговой отметил, что несмотря на «европейское турне» Зеленского и подписанные им соглашения с политиками ЕС не улучшат ситуация на Украине.

«Для чего Зеленский это делает, непонятно. Заниматься таким пиаром бессмысленно. В Европе и в США понимают, что происходит, и так дают оружие, хоть сейчас меньше. И на нас это никак не влияет, на наши действия. Поэтому пусть Киев хоть десять договоров о безопасности подпишет с Францией, она всё равно не будет вмешиваться», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Луговой.

Ранее стало известно, что США совместно с западными союзниками хотят предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий и дефицита боеприпасов.

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#сша
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#зеленский
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