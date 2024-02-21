Страны-участники G20 расходятся во мнениях о конфликтах на Украине и в Израиле

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Участники встречи G20 в Бразилии расходятся во мнениях относительно конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом 20 февраля сообщает американское агентство Bloomberg.
Например, Бразилия и ЮАР выразили желание включить позицию о геноциде Израиля в секторе Газа в совместное заявление — в то время как
другие страны, включая Германию и США, возражают против подобной формулировки.
Некоторые члены G20 убеждены, что на встрече страны-участницы вообще не должны упоминать геополитические конфликты. Так, Бразилия, как хозяин саммита 2024 года, который должен пройти в Рио-де-Жанейро, изучает способы не поднимать вопросы вооруженных конфликтов, чтобы они не затмили другие темы.
Источник Bloomberg отмечает, что игнорирование тематики украинского и ближневосточного кризисов может преуменьшить значимость мероприятия.
Сама Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте последнего. Пока официально делегацию РФ на саммите в Рио-де-Жанейро должен возглавить министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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другие страны, включая Германию и США, возражают против подобной формулировки.
Некоторые члены G20 убеждены, что на встрече страны-участницы вообще не должны упоминать геополитические конфликты. Так, Бразилия, как хозяин саммита 2024 года, который должен пройти в Рио-де-Жанейро, изучает способы не поднимать вопросы вооруженных конфликтов, чтобы они не затмили другие темы.
Сама Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте последнего. Пока официально делегацию РФ на саммите в Рио-де-Жанейро должен возглавить министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Артем Путинцев