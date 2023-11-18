Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ

Фото: днронлайн.рф
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выразил намерение принять участие в выборах президента России в 2024 году как самовыдвиженец.
В ходе съезда сопредседатель «Российского движения в поддержку И. И. Стрелкова» (РДС) Олег Нельзин озвучил его письмо в субботу, 18 ноября, пишет «Фонтанка.ру.
Стрелков обратился к руководству и соратникам РДС с предложением начать процесс выдвижения его в качестве кандидата в президенты РФ в соответствии с законодательством, а также сформировать инициативную группу для поддержки его кандидатуры и сбора подписей для участия в выборах.
Нельзин подтвердил, что цитируемое им письмо было направлено бывшим министром обороны ДНР Стрелковым (Гиркиным).
Читайте также:
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова
Мосгорсуд продлил арест Игорю Стрелкову до 18 декабря
Суд в Москве продлил на три месяца срок ареста Игорю Стрелкову
Стрелков обратился к руководству и соратникам РДС с предложением начать процесс выдвижения его в качестве кандидата в президенты РФ в соответствии с законодательством, а также сформировать инициативную группу для поддержки его кандидатуры и сбора подписей для участия в выборах.
Читайте также:
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова
Мосгорсуд продлил арест Игорю Стрелкову до 18 декабря
Суд в Москве продлил на три месяца срок ареста Игорю Стрелкову
Артем Кузьмин