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Суд ЕС отменил персональные санкции против Петра Авена

Суд ЕС отменил санкции против российского предпринимателя Петра Авена
10 апреля 2024, 12:48
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Европейский суд общей юрисдикции исключил российского предпринимателя Петра Авена из санкционных списков Европейского союза, передает 10 апреля РИА Новости.
Согласно принятым постановлениям Совета ЕС, упоминание Авена исключается из санкционных списков. Председатель суда, зачитывавший решение, также отметил, что Совет ЕС обязан возместить издержки и расходы, связанные с этим делом.

Иски российских предпринимателей против Совета ЕС были рассмотрены в суде первой инстанции и могут быть обжалованы. По материалам суда, заявители утверждали, что представленные доказательства не соответствуют европейским стандартам для включения их в санкционные списки.



Предприниматели также считают, что принятые меры являются излишними и не соответствуют заявленным целям Совета ЕС, и могли бы быть заменены на менее строгие ограничения.

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«Как оккупанты»: Гуцул — о действиях властей Молдавии
10 апреля 2024, 13:14

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя как оккупанты.
По ее словам, сотрудники силовых служб применяют грубую физическую силу к мирным людям, которые просто хотят задать вопросы властям Молдовы.

«Мы, гагаузы, главные патриоты Молдовы. Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупанты», — написала Гуцул в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что флаг ЕС, который люди президента Санду повесили в столице Гагаузии, — это плевок в душу местным жителям.

Ранее Гуцул заявил, что реакция граждан на Санду связана с ухудшением объективных показателей качества жизни в республике.

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#молдова
#митинг
#власть
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Захарова: Украина расплачивается своими детьми за помощь Евросоюза
10 апреля 2024, 12:42

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Работники европейских социальных служб буквально воруют из семей украинских детей под разными предлогами. Они насильно забирают мальчиков и девочек у живых, здоровых и дееспособных родителей.
Об этом в ходе брифинга заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она рассказала, что в адрес российских дипломатов за рубежом продолжают поступать многочисленные жалобы от мам и пап с Украины, которые отчаялись вернуть своих детей, насильно изъятых европейскими органами опеки.

Спикер российского внешнеполитического ведомства объяснила, почему семьи, из которых забрали детей представители социальных служб стран Евросоюза, обращаются именно к России. Дело в том, что в украинских посольствах им отказали в помощи, ссылаясь на некие «политические обстоятельства».

«Создаётся впечатление, что отдавая европейским соцслужбам своих детей, граждан Украины, Киев таким образом расплачивается за военную и финансовую помощь со стороны Евросоюза», — сделала грустный вывод Мария Захарова.

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Зеленский хочет, чтобы Индия сыграла одну из ведущих ролей на саммите по Украине
Кулеба: Киев хочет, чтобы Индия сыграла ключевую роль на саммите по Украине
10 апреля 2024, 12:38

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По его словам, Зеленский ожидает от индийского дипломата участия в вопросе выделения Украине помощи.

Кулеба выразил уверенность в том, что военные действия будут продолжаться столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, мирный саммит по Украине запланирован на 16-17 июня. На мероприятие приглашено более 80 стран. При этом, по словам Зеленского, многие государства отказались от участия в саммите из-за хороших отношений с Россией.

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#зеленский
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Когда подвели традиционные ценности: Тысячи венгров требуют отставки Орбана
Politico: Тысячи венгров хотят отставки Орбана из-за педофильского скандала
10 апреля 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

В минувшие выходные в центре Будапешта около 30 тысяч жителей Венгрии вышли на улицы в знак протеста против действующего премьер-министра Виктора Орбана. Участники акции требовали отставки политика, который выступает за традиционные ценности, но при этом стал косвенным участником педофильского скандала, сообщает Politico.
Организатором протеста выступил 42-летний юрист Петер Мадьяр. По его мнению, Венгрия стала собственностью премьера, но граждане отказываются следовать за ним.

«Протестующие выступают против олигархической системы, в которой богатые обогащаются за счет незаконных государственных контрактов», — говорится в заявлении Мадьяр.
Уже сейчас эксперты называют нынешние протесты самым опасным кризисом для Орбана за 14 лет его пребывания у власти. Спровоцировали акции помилование подозреваемых в преступлении на почве педофилии.

В 2023 году тогда еще действующий президент Венгрии Каталин Новак помиловала Эндре К. — заместителя директора детского дома в Бичке. Как выяснило следствие, директор детского дома Янош В., с 2004 по 2016 год принуждал несовершеннолетних мальчиков заниматься оральным сексом. Директор получил восемь лет лишения свободы, его заместитель — три года и четыре месяца.

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Обычно списки помилованных не публикуются, поэтому никто не должен был узнать о том, что обвиненный Эндре вышел на свободу. Однако бывший замдиректора решил судиться, чтобы добиться полной реабилитации. Разразился скандал. Выяснилось, что Эндре с помощью шантажа заставил нескольких детей отказаться от своих показаний против директора-педофила.

Этим решили воспользоваться оппозиционно настроенные венгерские политики. И хотя Каталин Новак на фоне скандала ушла со своего поста, обвинения продолжали сыпаться уже в сторону премьер-министра Орбана. Венгерская оппозиция заявила, что замдиректора детского приюта помиловали благодаря знакомству с рядом влиятельных членов правящей партии ФИДЕС Виктора Орбана. Кроме того, по данным издания Telex, борцовский клуб брата Орбана проводил тренировки в детском доме в Бичке.

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Даже столь косвенная причастность к педофильскому скандалу стала серьезным ударом для репутации самого Орбана, который активно выступает за семейные ценности и права детей, отмечают местные СМИ.

Однако доцент РГГУ Вадима Трухачева в интервью РИА Новости заявил, что текущие протесты не представляют серьезной угрозы для Орбана. Он отметил, что в Венгрии митинги проходят регулярно и по любым поводам. Кроме того, население Будапешта всегда придерживалось более оппозиционных взглядов и больше ориентировано на Евросоюз, чем на традиционные ценности, которые пропагандирует лидер страны.

Трухачев добавил, что Орбана обвиняют в коррупции не первый год и подобные акции в столице Венгрии стали обычным делом. По его мнению, для более серьезных последствий для Орбана на улицы венгерских городов должны выйти не 30 тысяч человек, как это было на последней акции протеста, а 90 тысяч.

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#евросоюз
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Британия направила в Румынию истребители для слежки за военными самолетами РФ
10 апреля 2024, 09:49

Фото: iStock/Milous

Великобритания отправила в Румынию шесть истребителей для патрулирования воздушного пространства около побережья Черного моря, сообщили Королевские ВВС.
Уточняется, что специалисты, принимающие участие в миссии, будут в любой момент находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования для перехвата российских самолетов, которые захотят приблизиться к воздушному пространству НАТО.

До августа истребители будут совершать полеты с авиабазы «Михаил Когэлничану» под городом Констанца, отмечают в издании. На авиабазу прибыли около 200 британских военных.

В начале марта истребитель Су-30 поднялся в воздух над акваторией Черного моря и зафиксировал самолет разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. В Минобороны РФ рассказали, что при приближении Су-30 зарубежные военные самолеты резко развернулись в другую сторону.

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#чёрное море
#великобритания
#румыния
#истребитель
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Голландский министр ван Леувен: Цена безопасности измеряется мешками для трупов
Голландский министр ван Леувен призвал к жёстким мерам против России
10 апреля 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Министр по вопросам внешней торговли Нидерландов Джеффри ван Леувен накануне своего ухода в отставку разразился эмоциональной речью. Он призвал к жёстким действиям против России ради собственной безопасности.
В своём выступлении, которое опубликовано на сайте правительства страны, он потребовал от своей родины и от европейских стран большей решительности в геополитических вопросах, отметив, что в настоящее время уже невозможно полагаться на помощь США.

«Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками с трупами», — сказал ван Леувен.

Министр также призвал голландцев быть стойкими и жёстко отвечать России на каждый её шаг. По его словам, Путин рассчитывает на слабого и уставшего противника, поэтому задача европейцев не быть такими.

В Кремле не раз заявляли, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. Но если Североатлантический альянс совершит какие-либо опасные действия, то они не останутся без ответа.

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#нидерланды
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В ОАЭ сообщили, что у Путина появился новый союзник в Европе
Al Khaleej: Результаты выборов в Словакии стали ударом для Украины и Запада
10 апреля 2024, 08:58

Фото: iStock/ffikretow

Победа Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии оказалась серьезным ударом для Украины. Об этом пишет издание Al Khaleej.
Авторы статьи заявили, что помимо Киева, таким положением дел также недовольны его западные союзники.

«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе», — говорится в статье.
Напомним, после своего избрания Пеллегрини заявил, что не допустит втягивания страны в военные действия, поэтому не намерен отправлять своих солдат на Украину.

Журналисты назвали его позицию ударом для Брюсселя, Вашингтона и Киева.

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#премьера
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#словакия
#украина
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Экс-депутата Госдумы Гаджиева обвинили в убийстве ректора Старикова
10 апреля 2024, 08:50

Фото: iStock/gorodenkoff

В убийстве ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова обвинили бывшего депутата и иноагента Магомеда Гаджиева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СК РФ.
Согласно материалам дела, СК раскрыл убийство Садикова, которое произошло в 2011 году. Расследование дела возобновлено в августе 2022 года.

Сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов, подозреваемый в совершении убийства ректора и его племянника Залимхана Мусаева, был задержан в марте 2023 года.

Гаджиева объявили в международный розыск в прошлом году, после того, как в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в организации убийства Садикова.

По данным издания, Гаджиев для совершения преступления привлек «неустановленных следствием лиц» и передал им указание найти тех, кто за деньги мог бы убрать ректора.

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#ректор
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ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину
10 апреля 2024, 08:48

Фото: istockphoto/sakhorn38

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Вашингтон планирует летом отправить на Украину первую партию из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, которые сейчас отбывают сроки в американских тюрьмах, а ранее состояли в наркокартелях. Федеральное бюро расследования (ФБР) отказалось комментировать это заявление.
РИА Новости направило письменный запрос на эту тему в Центральное разведывательное управление, совет национальной безопасности Белого дома и управление директора внешней разведки США. Он предсказуемо остался без ответа.

Как сообщили в пресс-бюро СВР, если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками будет благополучно реализован, то эта программа будет расширена за счёт привлечения к ней преступников из других стран. Отмечается, что процесс вербовки идёт через переговоры с главами наркокартелей, без разрешения которых ни один бандит не станет сотрудничать с американскими властями. Поэтому проект продвигается тяжело и медленно.

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