Суд ЕС отменил персональные санкции против Петра Авена

В минувшие выходные в центре Будапешта около 30 тысяч жителей Венгрии вышли на улицы в знак протеста против действующего премьер-министра Виктора Орбана. Участники акции требовали отставки политика, который выступает за традиционные ценности, но при этом стал косвенным участником педофильского скандала, сообщает Politico.