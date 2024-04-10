Суд ЕС отменил персональные санкции против Петра Авена

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Европейский суд общей юрисдикции исключил российского предпринимателя Петра Авена из санкционных списков Европейского союза, передает 10 апреля РИА Новости.
Согласно принятым постановлениям Совета ЕС, упоминание Авена исключается из санкционных списков. Председатель суда, зачитывавший решение, также отметил, что Совет ЕС обязан возместить издержки и расходы, связанные с этим делом.
Иски российских предпринимателей против Совета ЕС были рассмотрены в суде первой инстанции и могут быть обжалованы. По материалам суда, заявители утверждали, что представленные доказательства не соответствуют европейским стандартам для включения их в санкционные списки.
Предприниматели также считают, что принятые меры являются излишними и не соответствуют заявленным целям Совета ЕС, и могли бы быть заменены на менее строгие ограничения.
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Иски российских предпринимателей против Совета ЕС были рассмотрены в суде первой инстанции и могут быть обжалованы. По материалам суда, заявители утверждали, что представленные доказательства не соответствуют европейским стандартам для включения их в санкционные списки.
Предприниматели также считают, что принятые меры являются излишними и не соответствуют заявленным целям Совета ЕС, и могли бы быть заменены на менее строгие ограничения.
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Артем Кузьмин