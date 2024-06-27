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Sun: На Мальдивах женщину-министра задержали за практику чёрной магии против президента

27 июня 2024, 17:30
Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

Государственный министр окружающей среды Мальдивской республики Фатимат Шамназ Али Салим была задержана полицией и стала фигуранткой уголовного дела. Её обвиняют в попытке применить чёрную магию против президента страны.


Как сообщает издание Sun Online, за колдовство в отношении президента Мальдив Мохамеда Муиззу арестованы ещё два человека. Министра и её сообщников задержали в столице страны Мале. Считается, что подозреваемые проводили ритуалы чёрной магии с целью причинить вред главе государства. Ведётся расследование, подробности дела не разглашаются.

На островном государстве не существует уголовного наказания за колдовство. При этом в исламе подобные действия расцениваются как тяжкий грех. Большинство жителей Мальдивских островов считают себя приверженцами ислама суннитского толка.

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#президент
Медведев: мирное предложение России по Украине носит «срочный характер»
27 июня 2024, 17:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Мирное предложение со стороны России по урегулированию конфликта на Украине носит срочный характер. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. С подобным заявлением также выступал глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Президент России Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров по Украине республика должна признать свой внеблоковый и безъядерный статус, киевскому режиму необходимо вывести боевиков ВСУ с территорий новых регионов РФ. Кроме того, должны быть отменены все антироссийские санкции.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что российское предложение является обманом. Бывший украинский лидер продолжает выпрашивать помощь у западных союзников. Вместе с тем недавно он признал, что в Киеве не хотят затягивать конфликт на годы вперед.

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Украина подписала соглашения по безопасности с Литвой, Эстонией и ЕС
27 июня 2024, 17:03

Фото: istockphoto/artJazz

Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Трансляция церемонии подписания документов велась на сайте Евросоюза.
Сначала украинский президент Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, а затем соглашение по безопасности и долгосрочной поддержке с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас. Ранее подобные соглашения были подписаны Киевом с такими государствами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада.

Кроме того, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение по взаимным обязательствам ЕС и Украины в области безопасности.

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#эстония
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Два экс-министра обороны КНР исключены из Компартии из-за подозрений во взятках
27 июня 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

В Китае заподозрили в коррупции сразу двух бывших министров обороны страны. Генерал-полковники Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ были лишены военной квалификации и исключены из Коммунистической партии Китая (КПК).
Ли Шанфу возглавлял оборонное ведомство Китая с марта по октябрь 2023 года, напоминает информационное агентство Xinhua. Вэй Фанхэ занимал пост министра обороны гораздо дольше — с марта 2018 года по март 2023 года. Специальная государственная комиссия выяснила, что Шанфу использовал министерское кресло для получения различных кадровых льгот. Было установлено, что он не только брал взятки, но и давал их.

Генерал-полковник Вэй Фанхэ также обвинён во взяточничестве в особо крупном размере. Стоит отметить, что смертная казнь в Китае предусматривается 46-ю статьями Уголовного кодекса, и коррупция входит в их число. В последнее время в стране участились случаи вынесения смертных приговоров по делам о взяточничестве.

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#коррупция
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#министр
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Ле Пен высказалась об отправке французских солдат на Украину
Ле Пен: Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера
27 июня 2024, 16:10

Фото: IStock/AdrianHancu

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme.
По ее словам, лидер победившей на выборах партии Жордан Барделла подведет красную черту в этом вопросе.
«За главой государства остается функция главнокомандующего, однако решения по финансированию армии, отправке войск и вооружений остаются в введении министра обороны», — пояснила она.

Ранее Барделла выступал против отправки дальнобойных ракет Киеву. Он заявил, что это будет означать открытое вмешательство в конфликт и приведет к столкновению Франции с ядерной державой.

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#выборы
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Песков: Кадыров в словах о кровной мести имел в виду борьбу с терроризмом
27 июня 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

С терроризмом нужно бороться жестко, сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отношение властей к заявлению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова про кровную месть родне террористов.
«Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой», – ответил Песков на вопрос «Газеты.Ru».
Кадыров после теракта в Республике Дагестан поручил ответственным усилить профилактику религиозного экстремизма и терроризма, призвав жителей Чечни быть особенно бдительными в отношении родственников, чтобы уберечь последних от влияния террористической идеологии.

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Василенко: власти Украины маскируют вспышку холеры в Херсоне под брюшной тиф

Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри

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Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри
27 июня 2024, 15:29

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

В России готовится законопроект о недопущении распространения идеологии бездетности (англ. childfree - «свобода от детей»). Министерство юстиции РФ намерено следить за этой инициативой депутатов.
Об этом рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов. Он отметил, что основная идея состоит в создании соответствующих условий для рождения детей. Ведомство планирует оценивать предложения в этой сфере и соответствующим образом на них реагировать.

Существуют моменты, связанные с пропагандой бездетности, подчеркнул замминистра. При этом в таком деликатном вопросе важно сохранять объективность, быть аккуратным и «не допускать перегибов», заключил Вуколов.

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Василенко: власти Украины маскируют вспышку холеры в Херсоне под брюшной тиф
27 июня 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Ivan Zhaborovskiy

Власти Украины отрицают эпидемию холеры во временно подконтрольном Киеву Херсоне и маскируют ее под брюшной тиф. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф. Они отрицают вспышку холеры и вообще ничего не говорят о ней населению», — сказал Василенко.

Собеседник отметил, что вспышка вызвана вибрионом холерным, попавшим из Днепра в питьевую воду. Он также добавил, что ввиду отсутствия электричества скважины на правом берегу области не обслуживают.

Ранее участники пророссийского подполья сообщали, что украинским властям не нужна паника, поэтому они всячески отрицают и скрывают факт эпидемии.

Роспотребнадзором направлен запрос Европейскому бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке заболевания во временно подконтрольной ВСУ части региона.

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Мятеж против союзника России: что известно о госперевороте в Боливии и чего требовали мятежники

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#украина
#херсонская область
#россия
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#эпидемия
#эпидемиологическая ситуация
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Мятеж против союзника России: что известно о госперевороте в Боливии и чего требовали мятежники
В Боливии произошла попытка государственного переворота: причины, требования оппозиции
27 июня 2024, 15:06

Фото: Istockphoto / Aoraee

Попытка госпереворота произошла в Боливии. Военные штурмовали дворец президента с использованием тяжелой и бронированной техники. О том, кто возглавил вооруженный мятеж и чего требовали захватчики расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о попытке госпереворота в Боливии


Военные начали штурм дворца президента днем 26 июня. Глава вооруженного мятежа собрал вооружённые войска и технику возле дворца на площади Мурилью в Ла-Пасе. Возглавлял вооруженный мятеж генерал Хуан Хосе Суньига, в настоящее время он задержан. Оппозиция выдвигала требование о возврате демократии и освобождении политзаключенных.

Главарь мятежников настаивал также на освобождении из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес.

«Пусть это будет новая демократия, настоящая демократия. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Не может быть, чтобы люди были заключены в тюрьму за выполнение приказа», — выдвинул свои требования Суньига.

На деле мятежники призывали к освобождению губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо, который является подозреваемым по делу госперевороте в 2019 году.

Как развивались события в Боливии: какой итог


Лидер оппозиции обвинил главу государства в унижении армии и коррупции. Президент Боливии вышел на связь с Суньигу и призвал его распустить солдат, однако его требования выполнены не были. Через некоторое время президент обратился к народу, озвучил намерение сохранить демократию, сменил высшее военное руководство и назначил Хосе Уилсона Санчеса новым командующим армией.

Новоназначенный генерал приказал военным покинуть площадь. Мятежники свернули войска и технику, госпереворота удалось избежать.


Задержание лидера мятежа в Боливии


По распоряжению прокуратуры лидер мятежа Суньиги был задержан. По информации местных СМИ, он заявил правоохранителям, что инициатором произошедшего якобы был сам глава государства. Слова поддержки на фоне решения Арсе о кадровых перестановках в военном руководстве страны выразили: Чили, Гондурас, Евросоюз и ряд других стран.


Что известно о президенте страны Боливии


События в Боливии в своем телеграм-канале прокомментировал политолог, философ Александр Дугин. Он напомнил о том, что в июне президент Луис Арсе, невзирая на осуждение западных стран, прибыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным. А Суньига, по мнению Дугина, является «купленным глобалистами генералом».

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В Госдуме отреагировали на создание ЕC механизма изъятия активов РФ
Депутат ГД Кирьянов усомнился в возможности изъятия Евросоюзом активов России
27 июня 2024, 15:01

Фото: istockphoto/sinonimas

В Госдуме сомневаются, что Евросоюз может изъять российские активы. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат ГД Артем Кирьянов. В частности, речь идет о возможном росте исков в отношении РФ со стороны представителей Евросоюза.
«Какого-то большого количества исков или резкого взрывного роста претензий в отношении России точно не будет. Россия, однако, будет готова и самостоятельно отстаивать национальные интересы государств», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в ЕС выдали «реактивную» норму в ответ на указ президента России Владимира Путина о том, что при санкционной борьбе Россия вправе отчуждать собственность иностранных физических и юрлиц, компенсируя тем самым убытки, которые получили структуры РФ.

Ранее стало известно, что в ЕС приняли новый пакет антироссийских ограничений, куда вошли суда «теневого флота», перевозящие российские энергоресурсы.

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#россия
#евросоюз
#госдума
#санкции
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