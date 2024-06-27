Sun: На Мальдивах женщину-министра задержали за практику чёрной магии против президента

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Государственный министр окружающей среды Мальдивской республики Фатимат Шамназ Али Салим была задержана полицией и стала фигуранткой уголовного дела. Её обвиняют в попытке применить чёрную магию против президента страны.
Как сообщает издание Sun Online, за колдовство в отношении президента Мальдив Мохамеда Муиззу арестованы ещё два человека. Министра и её сообщников задержали в столице страны Мале. Считается, что подозреваемые проводили ритуалы чёрной магии с целью причинить вред главе государства. Ведётся расследование, подробности дела не разглашаются.
На островном государстве не существует уголовного наказания за колдовство. При этом в исламе подобные действия расцениваются как тяжкий грех. Большинство жителей Мальдивских островов считают себя приверженцами ислама суннитского толка.
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Александр Бойцов