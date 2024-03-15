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В Анголе более 50 человек умерли, выпив «жидкость для проверки на колдовство»

AFP: Свыше 50 человек умерли в Анголе после того, как выпили странную жидкость
15 марта 2024, 02:19
Фото: iStock/undefined_undefined

Фото: iStock/undefined_undefined

Более полусотни человек в Анголе умерли, выпив неизвестную жидкость, которая, согласно местным поверьям, помогает проверить человека на его причастность к колдовству. Об этом сообщает французское агентство Agence France-Presse.
«Более 50 человек заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению старейшин общин, способна показать, занимается ли человек колдовством или нет», — рассказала журналистам Лузия Филемоне, сотрудница муниципалитета города Камакупа в ангольской провинции Бие (цитата по ТАСС).

В Анголе нет закона, который преследует занимающихся колдовством. Однако среди сельского населения распространены верования в колдунов, способных навлекать несчастье на всю общину.


В результате заподозренных в контакте с темными силами людей заставляют выпить специальный настой из трав, известный как «мбулунго». Согласно поверью, если человек умирает, после того как выпил его, то это доказывает, что он занимался магией.

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#африка
#смерть
#погибшие
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Забившие прохожего из-за сигареты российские подростки получили сроки
В Якутии забившие прохожего из-за сигареты подростки получили от 8 до 19 лет
14 марта 2024, 21:08

Фото: istock / gorodenkoff

В Якутске суд вынес приговор троим молодым людям за два убийства, одно из которых было совершено до 18-ти лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении СК РФ по Республике Саха (Якутия).
Юноши получили от 8 до 19 лет тюремного заключения.

По версии следствия, первую расправу осужденные совершили в ночь на 30 мая 2021 года. Еще в подростковом возрасте после употребления алкоголя в подъезде по пути в магазин они встретили мужчину, у которого попросили сигарету. После отказа они сильно избили прохожего, из-за чего он впоследствии скончался.

В августе 2021 года компания явилась домой к знакомому и накинулась на него с кулаками. Спустя несколько дней они вернулись к пострадавшему и еще раз избили его. Полученные им травмы стали для мужчины летальными.

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#суд
#приговор
#магазин
#ночь
#травмы
#мужчины
#ск рф
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В Махачкале арестовали еще одного полицейского по делу о смерти мужчины от пыток
14 марта 2024, 20:02

Фото: istock / Dzurag

Бывшего оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району Махачкалы Тимур Гугаев арестовали по уголовному делу о смерти задержанного после пыток. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Напомним, 21 января 2023 года 35-летнего задержанного Курбана Далгатова доставили в отдел угрозыска в Советском районе Махачкалы. Спустя несколько часов нахождения в полиции Далгатов скончался. При этом правоохранители считали, что он помог скрыться гражданину, который в тот же вечер во время конфликта несколько раз выстрелил в другого человека.

В дальнейшем выяснилось, что мужчине нанесли телесные повреждения, которые стали причиной его смерти.

По информации следствия, Гугаев услышал шум из коридора, вышел из своего кабинета и обнаружил лежавшего на полу Далгатова без признаков жизни, а вокруг него находились полицейские. После чего он, способствуя сокрытию преступления, принимал участие в доставлении тела мужчины в больницу якобы для оказания помощи.

По этому делу уже задержано несколько сотрудников отдела полиции. Еще один экс-офицер был арестован незадолго до этого.

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#шум
#следствие
#полицейские
#мужчины
#тела
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В Японии произошло землетрясение и была объявлена угроза цунами
14 марта 2024, 18:36

Фото: iStock/blew_i

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Фукусима, сообщает ТАСС.
Местные жители получили извещение о надвигающемся катаклизме через общенациональную систему экстренного оповещения на их смартфонах.

По данным сейсмологов, кроме Фокусимы подземные толчки ощущались также в Токио. Для северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Позже предупреждение было снято.

По данным правоохранительных органов и спасательных служб Японии, информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Атомная станция «Фукусима-1» работает в обычном режиме, происшествий не зафиксировано.

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Mash: Мошенники выманили у жены участника СВО 62 миллиона рублей

Москвичка перелезла через ограду и украла все подснежники в Ботаническом саду

Жуткие кадры: В Твери загорелся утеплитель на фасаде недостроенной многоэтажки
#япония
#землетрясение
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Mash: Мошенники выманили у жены участника СВО 62 миллиона рублей
14 марта 2024, 18:00

Фото: iStock/Motortion

Женщина отдала мошенникам 62 миллиона рублей за помощь в переводе ее мужа, участника СВО, с линии фронта в более безопасный тыл, сообщает Mash в своем телеграм-канале.
Молодая москвичка, директор стройфирмы Любовь так сильно переживала за любимого, что решила любым путём предотвратить его пребывание в зоне российско-украинского военного конфликта.

Своими переживаниями героиня поделилась с родственницей, а та познакомила ее с некой Юлией из Наро-Фоминска, обладающей «большими связями в военкоматах». После встречи со «спасительницей», Любовь совершенно забыла про бдительность и начала предпринимать всяческие попытки, чтобы собрать озвученную ей сумму. Она потеряла все сбережения, продала машину, взяла кредиты и влезла в долги. В итоге женщину обманули, а мошенница пропала с полученным денежным вознаграждением.

Муж героини Кирилл не знал обо всех махинациях супруги и даже не собирался бросать боевых товарищей. Приехав на побывку, он обнаружил, что от былого уровня благосостояния семьи не осталось и следа, жена вляпалась в такие проблемы, что её даже уволили с высокой должности из-за невозможности вернуть долги своим же подчинённым.

Кирилл сразу отправил супругу за помощью в полицию и к опытному юристу. Сейчас мошенницу Юлию разыскивают.

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#происшествие
#мошенник
#финансы
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Москвичка перелезла через ограду и украла все подснежники в Ботаническом саду
14 марта 2024, 17:38

Фото: iStock/Daniela Korn

Женщина перелезла через ограждение у главного входа «Аптекарского огорода» и срезала все подснежники, сообщается в официальном Telegram-канале оранжереи.
Вполне вероятно, что москвичка руководствовалась сказкой советского писателя Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», по сюжету которой главная героиня любой ценой должна была добыть корзину подснежников. Однако в XXI веке такие действия, совершенные в общественном пространстве «Аптекарского огорода», являются противоправными.

По данным сотрудников оранжереи, подснежники расцвели 12 марта, их заметили у главного входа в Теневом саду.

Куратор коллекций растений открытого грунта «Аптекарского огорода» Алексей Филин отметил, что срезать или срывать что-либо в ботсаду незаконно. Однако искать воровку, по его словам, не будут.

«Просто пока другие посетители не смогут полюбоваться подснежниками», — добавил специалист.

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Житель Подмосковья похитил из магазина более 20 пачек сливочного масла
#москва
#мгу
#весна
#происшествие
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Пушистый герой: Кот спас свою хозяйку, приняв удар от обстрела на себя
Baza: Кот случайно спас свою хозяйку от осколков во время обстрела в Шебекино
14 марта 2024, 17:33

Фото: istock / Svetlanais

Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела в Шебекино Белгородской области. Питомец пришел просить есть и лег к девушке на голову. Историю кота-спасителя рассказывает Телеграм-канал Baza.
Утром 12 марта Шебекино снова начали обстреливать. В этом время кот Ачи проголодался и направился будить домочадцев. Зверь к хозяйке Анне и лёг к ней на подушку, закрыв пушистым хвостом её голову. Внезапно в квартире треснули окна — осколки попали прямо в комнату.

От грохота семья проснулась и обнаружила питомца в крови. Если бы Ачи принял не удар на себя, осколок попал бы в голову девушке.

Пушистого героя отвезли к ветеринару — там из него достали осколок и перебинтовали. Жизненно важные органы не были повреждены.

Сейчас зверь ежедневно ездит перевязки и сидит на специальной диете.

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#кот
#семья
#удар
#обстрел
#животные
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Сын известной писательницы сбил пять человек и сбежал за границу при помощи матери
17-летний сын известной писательницы Ток сбил пятерых человек и сбежал в США
14 марта 2024, 17:13

Фото: istock / EvrenKalinbacak

Несовершеннолетний сын известной турецкой писательницы Эйлем Ток сбил нескольких человек и сбежал за границу с помощью матери. Из-за действий 17-летнего Тимура Джихантимура, пострадали четыре человека, а один скончался. Об этом сообщает издание Türkiye Newspaper.
Все произошло в Стамбуле 1 марта около 23:30. Находившийся за рулем юноша сбил пятерых человек, которые стояли на островке безопасности и пытались починить квадроцикл. Четверых госпитализировали, одному из пострадавших не удалось сохранить жизнь.

По данным издания, Ток тайно вывезла сына с места ДТП на автомобиле, которым управляла сотрудница компании ее супруга Айше Серен Сатаоглу. 4 марта женщина дала показания сотрудникам полиции, а через неделю, 11 марта, была арестована.

Писательница с сыном уехали в Египет, а оттуда — в США. Мужу Ток запретили выезжать из страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч подготовил запрос об экстрадиции Джихантимура.

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#дтп
#сша
#жизнь
#страны
#египет
#ток
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Москвич столкнул свою подругу под поезд в метро
14 марта 2024, 16:45

Фото: iStock/Nastco

В Москве задержали мужчину, который столкнул свою знакомую под поезд в метро. Об этом в своем Telegram-каналe сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел накануне вечером на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии в Москве. Мужчина и его спутница выясняли отношения и после он решил, что лучшим аргументом в ссоре будет столкнуть девушку под приближающийся состав электропоезда.

Машинист смог быстро отреагировать на внеплановую ситуацию и применил экстренное торможение. Девушка не пострадала физически, но морально от пережитого стресса явно потрясена.

Очевидцы происшествия задержали мужчину до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о возбуждении против хулигана уголовного дела.

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#москва
#метро
#происшествие
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Избитая в Дмитрове женщина-таксист: «Никто передо мной не извинился»
14 марта 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Женщина-водитель такси, избитая мужчиной на дороге в подмосковном Дмитрове, прокомментировала ситуацию, отметив, что перед ней никто не принёс извинений, а всё, что говорит нападавший, — ложь.
Отмечается, что сам нападавший после инцидента в полиции указал, что счёл, что за рулём такси – хулиганы из-за того, что машина часто притормаживала перед ним.

«Я затормозила лишь раз — припарковаться у обочины и забрать пассажира. Правил я не нарушала. Когда этот человек бил по стеклу, он видел, что за рулём девушка, с мужчиной меня не перепутаешь. <…> Ни мужчина, ни его семья передо мной не извинились. Суд и закон пусть решают, какое наказание он должен понести», — пояснила в беседе с RT пострадавшая.

А пенсионер на самокате из Петербурга отсудил 700 тыс. рублей за ДТП с погрузчиком. Так, в 2021 году водитель погрузчика не предоставил дорогу пенсионеру и сбил мужчину. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Пенсионеров России», суд вынес решение о наказании виновника аварии в виде трехлетнего лишения свободы и испытательным сроком в два года, а после невозмещении пенсионеру причинённого ущерба, обязал выплатить мужчине 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жителя Дмитрова, который совершил противоправное деяние и избил глухонемую женщину-таксиста, отправили в СИЗО до 11 мая.

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#суд
#дтп
#такси
#наказание
#происшествие
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