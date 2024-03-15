В Анголе более 50 человек умерли, выпив «жидкость для проверки на колдовство»

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Более полусотни человек в Анголе умерли, выпив неизвестную жидкость, которая, согласно местным поверьям, помогает проверить человека на его причастность к колдовству. Об этом сообщает французское агентство Agence France-Presse.
«Более 50 человек заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению старейшин общин, способна показать, занимается ли человек колдовством или нет», — рассказала журналистам Лузия Филемоне, сотрудница муниципалитета города Камакупа в ангольской провинции Бие (цитата по ТАСС).В Анголе нет закона, который преследует занимающихся колдовством. Однако среди сельского населения распространены верования в колдунов, способных навлекать несчастье на всю общину.
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