Tagesschau.de: Берлин передаст Киеву шесть вертолётов Sea King Mk41

Берлин передаст Киеву шесть списанных многоцелевых военных вертолётов Sea King Mk41 вместе с комплектом запчастей для них. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после 18-й встречи в формате «Рамштайн», подчеркнув, что это станет первой немецкой поставкой подобного рода. Слова министра приводит портал Tagesschau.de.