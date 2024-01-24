Tagesschau.de: Берлин передаст Киеву шесть вертолётов Sea King Mk41

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Берлин передаст Киеву шесть списанных многоцелевых военных вертолётов Sea King Mk41 вместе с комплектом запчастей для них. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после 18-й встречи в формате «Рамштайн», подчеркнув, что это станет первой немецкой поставкой подобного рода. Слова министра приводит портал Tagesschau.de.
Глава немецкого военного ведомства отметил, что Sea King Mk41 считается «проверенным и надежным вертолётом», который поможет ВСУ во многих сферах. Также он подтвердил, что Германия продолжит обучать украинских военнослужащих.
Ранее коллега Писториуса по правительству, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку.
По данным Кильского Института мировой экономики за декабрь 2023 года (политики в некоторых странах — например, во Франции — ставят под сомнение точность этих данных), Германия занимает второе место после США и первое в Европе, как по общему объему помощи Украине, так и по объему военных поставок.
По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.
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Ранее коллега Писториуса по правительству, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку.
По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.
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Артем Путинцев