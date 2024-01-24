Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля при Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан обменялись взаимными претензиями прямо на заседании Совбеза ООН. Как пишет РИА Новости, причиной стал упрёк еврейского дипломата в поставках Ираном оружия для России, которое та якобы применяет в зоне спецоперации.