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Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, cлова которого приводит издание Die Zeit.
«Не может быть так, что Германия делает для помощи Украине больше, чтобы другие могли делать меньше», — заявил Линднер на мероприятии Германской ассоциации восточного бизнеса.Германия в последние месяцы действительно нарастила военные поставки Украине, что стало заметно на фоне исчерпания бюджета США на эти цели. При этом глава немецкого Минфина отмечал, что Германии эта помощь дается с трудом: введённые странами Запада антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Помимо этого, экономика ФРГ сталкивается с проблемами из-за ситуации в США и инфляции в Китае.
По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.
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