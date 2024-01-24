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Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку

Die Zeit: Глава Минфина ФРГ сообщил, что Берлин не может в одиночку помочь Киеву
24 января 2024, 05:59
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, cлова которого приводит издание Die Zeit.
«Не может быть так, что Германия делает для помощи Украине больше, чтобы другие могли делать меньше», — заявил Линднер на мероприятии Германской ассоциации восточного бизнеса.

Германия в последние месяцы действительно нарастила военные поставки Украине, что стало заметно на фоне исчерпания бюджета США на эти цели. При этом глава немецкого Минфина отмечал, что Германии эта помощь дается с трудом: введённые странами Запада антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Помимо этого, экономика ФРГ сталкивается с проблемами из-за ситуации в США и инфляции в Китае.


По данным Кильского Института мировой экономики за декабрь 2023 года (политики в некоторых странах — например, во Франции — ставят под сомнение точность этих данных), Германия занимает второе место после США и первое в Европе, как по общему объему помощи Украине, так и по объему военных поставок.

По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.

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#помощь
#финансирование
#германия
#украина
#минфин
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Никки Хейли проиграла Трампу выборы в Нью-Гэмпшире, но остаётся в гонке
24 января 2024, 04:53

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Единственная соперница экс-президента Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли признала своё поражение на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, но заявила, что останется в президентской гонке. Об этом 24 января сообщает РИА Новости.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на результаты обработки 23% бюллетеней пишет, что Трамп набирает 52,5%, Хейли — 46,6%. Fox News сообщает об аналогичных показателях.

После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».

Десантис, считавшийся главным соперником Трампа со стороны республиканцев, снялся с выборов после того, как экс-президент одержал победу в штате Айова, набрав в ходе предварительных выборов (кокусов) около 51% голосов избирателей.

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#дональд трамп
#сша
#выборы
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Лавров сцепился с представителем Израиля прямо на Совбезе ООН
РИА Новости: Лавров повздорил на заседании Совбеза ООН с представителем Израиля
24 января 2024, 03:51

Фото: РИА Новости/Эдуард Песов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля при Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан обменялись взаимными претензиями прямо на заседании Совбеза ООН. Как пишет РИА Новости, причиной стал упрёк еврейского дипломата в поставках Ираном оружия для России, которое та якобы применяет в зоне спецоперации.
«Сегодня некоторые делегации сочли возможным <...> скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести», — парировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Сергей Лавров осудил подход Запада к созданию палестинского государства и призвал не допустить повторения преступных действий в отношении палестинского народа. По его словам, ООН приняла решение о создании полноценного палестинского государства, которое не должно быть подобно тому, как однажды похоронили «единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года».

Ранее в интервью каналу CBS Сергей Лавров подчеркнул, что слова Вашингтона о том, что РФ использовала иранские дроны на Украине, не имеют доказательств. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан также отмечал, что иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для применения на Украине.
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, который покажет взаимное уважение государствами суверенитета и целостности друг друга, сообщило ранее Министерство обороны России, ссылаясь на телефонный разговор министра Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

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#оон
#россия
#израиль
#иран
#украина
#палестина
#сергей лавров
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Кирби: Вашингтон обеспокоен укреплением сотрудничества России и КНДР
24 января 2024, 01:53

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты весьма обеспокоены укреплением взаимовыгодного сотрудничества между Россией и КНДР, равно как и его возможными последствиями. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Нас беспокоит способность [президента России Владимира] Путина извлекать выгоду из этих отношений и способность [главы Северной Кореи] Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений», — рассказал Кирби во время своего очередного брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

До этого Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для их последующего применения на Украине. Примечательно, что никаких доказательств своих слов представитель вашингтонской администрации не привёл.

Ранее МИД КНДР по итогам визита министра Цой Сон Хи в Россию заявил о том, что Северная Корея высоко оценила роль Российской Федерации в поддержание баланса и стратегической стабильности в мире. В КНДР также выразили надежду, что России и дальше будет придерживаться во всех направлениях самостоятельной и независимой политики, тем самым внося «огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности».

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), российский лидер Владимир Путин выразил глубокую признательность главе КНДР Ким Чен Ыну за приглашение в Пхеньян. Президент РФ добавил, что готов посетить Северную Корею в ближайшее время.

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#сша
#кндр
#россия
#сотрудничество
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Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине
РБК: Швейцария может организовать мирные переговоры по Украине
24 января 2024, 01:23

Фото: iStock/william87

Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине, сообщил глава МИД страны Иньяцио Кассис.
«На данный момент состоялось четыре встречи на уровне советников по национальной безопасности, на которых обсуждалась формула Украины из 10 пунктов <...> но, конечно, не каждый пункт может стать отправной точкой для мирных переговоров с Россией», — заявил Кассис, отвечая на вопрос РБК.

После переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Кассис заявил, что диалог будет продолжен, а без участия РФ мирных решений не может быть принято.

Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.

В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в случае, если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, Украина хотела бы обсудить российский ядерный арсенал, а также разграничить демилитаризованные зоны, расположенные на территории России.

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#россия
#украина
#переговоры
#мид
#сергей лавров
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Reuters: ЕС вряд ли конфискует замороженные российские активы
24 января 2024, 00:28

Фото: iStock/William_Potter

ЕС вряд ли конфискует активы замороженные активы ЦБ России, поскольку чиновники Евросоюза считают арест российских активов юридически рискованным, между странами нет согласия по этому поводу. Об этом 24 января пишет Reuters s со ссылкой на западных дипломатов.
Члены ЕС не имеют единого мнения по вопросу санкций и их возможных последствий для единой европейской валюты. Кроме того, существует вероятность выхода инвесторов из европейских активов из-за опасений конфискации их средств.

«Представьте, если мы политически решим дать миллиарды Украине. И через шесть месяцев у нас будет судебное решение, в котором говорится, что мы не имеем права отдавать их им. Кто тогда будет платить?» — цитирует Reuters слова люксембургского премьер-министра Ксавье Беттеля.

Американские чиновники предложили передать Украине активы России, заблокированные, траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или Всемирный банк, несмотря на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупреждал о репутационных рисках для евро в долгосрочной перспективе при использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям. Там отметили, что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя, и потратить их на реконструкцию разрушенных городов. При этом, как утверждается в статье, скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.

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#евросоюз
#россия
#санкции
#деньги
#чиновники
#активы
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МВД сообщило, что спецслужбы Украины вербуют россиян через Telegram-каналы
23 января 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Украинские спецслужбы вовлекают россиян в разведку через Telegram-каналы. Об этом заявила официальный представитель МВД России, генерал-майор Ирина Волк.
«Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для «расследований», — подчеркнула Волк в своём собственном Telegram.

По её словам, для вербовки россиян в разведывательную деятельность спецслужбы Украины используют так называемую методику «геймификации». С её помощью гражданам России через игровые задания ставятся задачи по сбору информации об оборонном потенциале РФ.

Ирина Волк напомнила о том, что передача и сбор сведений, касающихся безопасности России, по заданию иностранной разведки расценивается как шпионаж, и за это деяние можно получить до 20 лет лишения свободы.

Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, Федеральная служба безопасности занимается выявлением агентов и диверсантов с Украины на территории России.

В настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов, подчеркнул Бортников.

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#украина
#россияне
#telegram
#ирина волк
#мвд
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Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО
23 января 2024, 23:17

Фото: iStock/Andrzej_Rostek

Пленарное заседание парламента Турции в Анкаре поддержало заявку Швеции о вступлении в НАТО, отправив документ для окончательного подписания президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает ТАСС.
Этот шаг приблизит Швецию к тому, чтобы стать 32-м членом Североатлантического альянса — спустя год и восемь месяцев после подачи заявки. В мае 2022 года власти страны сообщили, что вступление в НАТО Швеции и соседней Финляндии будет лучшим способом сдержать любую агрессию со стороны России. Финляндия 4 апреля 2023 года стала членом НАТО.

Ранее официальная Анкара настаивала на том, что Стокгольм должен делать больше для преследования группировок, объявленных вне закона в Турции, включая Рабочую партию Курдистана (РПК). Швеция в итоге пошла на часть уступок, а также сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.

Теперь единственным противником расширения альянса осталась Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее заявил, что пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для переговоров. Власти Венгрии заявляли, что критика Швецией венгерского политического устройства является одной из причин отказа от ратификации её заявки в парламенте.

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#турция
#швеция
#нато
#парламент
#венгрия
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Захарова назвала агонией указ Зеленского об исторических землях Украины в РФ
23 января 2024, 22:43

Фото: iStock/iDymax

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России абсурдным. Ее слова приводит РБК.
«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой», - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что именно отсюда и появляются столь абсурдные документы и нелепые поступки.

Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими территориями в указе называются «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

В указе также говорится об угнетении и уничтожении национальной идентичности граждан Украины, которые проживают на данных российских территориях. Предполагается, что украинцы должны иметь право на получение образования на родном языке и его свободное использование, а также доступ к украинским СМИ.

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#указ
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#зеленский
#захарова
#рф
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Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО-2025
23 января 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, что выставка проводится каждые пять лет. В её рамках более 170 стран-участниц показывают свои достижения в различных областях. В 2022 году Россия отозвала свою кандидатуру, поскольку в нынешних условиях нельзя рассчитывать на беспристрастную оценку.

Кроме того, отмечается, что выставочное движение также стало жертвой стратегии по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, развёрнутых коллективным Западом.

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#михаил мишустин
#выставка
#россия
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