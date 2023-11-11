Tansim: Израильская армия остановлена в районе медцентра «Аш-Шифа» в Газе

Продвижение частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было остановлено в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в городе Газа. Ранее сообщалось, что из-за ожесточенных в непосредственной близости от здания больницы персонал не может покинуть ее даже для захоронения убитых.