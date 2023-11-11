ЦАХАЛ заявил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы

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Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о захвате ключевых позиций радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.
По оценкам израильских военных, в ходе нескольких дней боевых действий было ликвидировано приблизительно 150 террористов, а также установлен контроль над стратегически важными пунктами ХАМАС.
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Артем Кузьмин